Ronny Rodríguez se retira “temporalmente” de la pelota invernal

En primer lugar quiero dar las gracias a mi familia y a mi madre por ese apoyo incondicional que no tiene precio. En segundo lugar dar gracias a las Águilas Cibaeñas que desde el 2015 me abrieron las puertas y me impulsaron hacer mejor pelotero, fue el trampolín para llegarla hacia las grandes ligas en la cual hice buenos amigos y grandes compañeros de equipo. Siempre soñé jugar junto a mi tío Wilton Chavez quien es couch y un mentor al igual que Tony Batista. Creo que he llegado a un punto de mi carrera donde para mí, la familia está primero, casi no paso tiempo con mi familia debido a que residen en los ???? E.E.U.U y creo que para mi la familia está primero que cualquier cosa en este mundo ??. Creo que hay cosas que al pelotero se le escapan de la mano pero con todo el respeto sin faltarle a nadie no estoy de acuerdo y como pelotero profesional y propulsor de béisbol de mi República Dominicana ???? jugada con mucha claridad, sean relevante a favor o contra de otro equipo yo de manera personal ME RETIRO DE LA LIGA INVERNAL TEMPORALMENTE GRANDEMENTE, GRACIAS A TODOS POR EL APOYO INCONDICIONAL ??????????????