Los contrastes del beisbol

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Básicamente, el beisbol es combinación de muchas cosas. Dicen algunos que es un deporte de pulgadas, pero por lo general todos los deportes que se practican en canchas marcadas por líneas enfrentan la misma situación: el tenis, el softbol, por ejemplo, y en otros casos fallan situaciones por poca cosa, como el gol de fútbol que choca en un tubo, o la pelota del baloncesto que da en el aro y brinca.

El beisbol combina buen pitcheo, buen bateo y defensa pues se dice que siempre hay que hacer el out, porque usted no puede ayudar al contrario.

Los Yanquis de Nueva York presentan un poquito de contrastes este año, para citar un equipo que todos los días está en los titulares. El año pasado el club rompió record de jonrones de todos los tiempos para una temporada con 267, marca que quedaría atrás este año a manos de los Mellizos de Minnesota, que suman 253 cuando faltan más de 30 partidos por celebrar. Los propios Yanquis se acercarán a ese techo pues ya tienen 244. Ellos , los Yanquis, también quebraron su propia marca para un mes, que era de 53, y para un mes de MLB, en general, que era de 58. Ahora tienen 66 en agosto.

El tema es que el club está en el lugar número 15 en efectividad colectiva. Su pitcheo ,de relevo e iniciador, no ha sido el mejor, pero han podido compensar con tremenda ofensiva. Están en segundo lugar en jonrones, y en carreras anotadas son líderes con 777. Igualmente tenemos el promedio de bateo, con Boston primero en .276, Houston .274 y Yanquis con .272. ¿Qué lectura tiene todo esto? Que puede fallar el pitcheo, pero si hay bateo pueden sumarse victorias. Nueva York está en el tope con casi 90 victorias, y llegarán al centenar.

Todo esto ha ocurrido en el año en que mas lesiones han tenido, perdieron a su pitcher iniciador estrella Luis Severino (podría volver en septiembre), a su segundo mejor relevista Dellin Betances, a su jonronero Premium Giancarlo Stanton, a su antesalista Miguel Andújar, y un montón de sus estrellas han estado tiempo inactivos.

El personal suplente ha hecho un trabajo admirable, y eso incluye el haber conectado muchos jonrones. Para mi, es una delicia ver cada día sus partidos a través de la TV y un par de veces al año escaparme al Yankee Stadium.

DE INTERES: La sociedad dominicana es pequeña, no es la situación de otras naciones que son enormes en su territorio. Por tal motivo, los acontecimientos actuales que afectan de este año que ahora afectan a tres peloteros tienen tanto impacto en la población. Hablo de David Ortiz, víctima del atentado del 9 de junio, y ahora de los peloteros Octavio Dotel y Luis Castillo… La concentración de información es evidente, y todo el mundo está enterado, inclusive los parajes más lejanos… Es extraño, además, ver peloteros metidos en asuntos de tal naturaleza, y lo que uno desea es que salgan bien porque hemos compartido con ellos toda su carrera en el terreno de juego. . Pero, ningún periodista puede controlar esos resultados… Otro caso que vuelve a la palestra es Bartolo Colón, el muchacho de Altamira, ya semi-retirado ()con Bartolo nunca se sabe)..Fue ac tivada la alarma alrededor de la vieja demanda de los doctores que le hicieron un procedimiento de Celulas Madre en 2010…Los doctores Leonel Liriano y Sergio Gumán reclaman el 10% prometido de lo que Bartolo ganaría a partir del momento del hecho…Dicen que luego del 2010 Bartolo ganó 45 millones de dólares, y ellos quieren 4.5 millones..Un juez de Santiago ya habría terminado y en los próximos días dará un veredicto…¿Qué cómo anda el caso de las Aguilas Cibaeñas?. Son muchos los casos, pero el presidente de Lidom sigue haciendo su esfuerzo… Informes preliminares dicen que ya está casi cerrada la diferencia con Angel –Aroboy –Santana, quien reclama prestaciones por tres años como asistente de Manny Acta, además de 20 millones por daños y perjuicios. Dizque el asunto camina hacia un entendimiento, pero no hay nada oficial…También habría comprensión amistosa entre las Aguilas y Juanchy Sánchez. La directiva reclama la devolución de un dinero que Juanchy habría cobrado incorrectamente (5 millones de pesos), pero el señor Sánchez también le puso una demanda por otros motivos….Dicen los Toros del Este que retorna Phil Regan como coach de pitcheo para el próximo torneo..Y yo pregunto: ¿estará Regan aquíe teniendo esas funciones en los Mets? No me parece lógico, pero esperemos…..Dicen que esta semana viene una tormenta- huracán h hacia RD, y el pelotero Aristides Aquino, de Cincinnati, esc ribió lo siguiente en su cuenta de twitter: “Hay que cuidarse mi gente de Dominicana con la tormenta que se acerca”..El chico está bien atento….Josh Bell, de los Piratas, tiene 33 jonrones, Matt Chapman, de Oakland, 30, Glyber Torres de Nueva York, 33, y así por el estilo…El relajo es muy evidente, y estoy casi seguro que esa “pelotica de mi vida” no regresa el próximo año..(la frase es de Johnny Trujillo)…