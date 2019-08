Vocero PN asegura no está en nomina MLB pero si colabora con ellos

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Duran, aseguró este lunes que no está en la nomina de Major League Baseball (MLB) pero que sí colabora con estos cuando necesitan ayuda con la seguridad de algunos eventos.

“Cada vez que ellos necesitan ayuda con algún dispositivo de seguridad para ya sea la inauguración de un complejo, una actividad infantil u otra actividad yo colaboro con estos, siempre y cuando mi agenda me lo permita yo colaboro pero no estoy en nomina”, expresó Duran en el programa radial El Sol de la Mañana.

El vocero de la policía indicó que lleva 10 años prestando este tipo de servicios a MLB y que quizás lo solicitan a él por sus funciones en la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (Lidom) como encargado de seguridad.

“Quien me conoce a mí sabe que yo tengo un tiempo trabajando en Lidom. He ido a Series del Caribe, Clásico Mundial de Beisbol y por eso ellos me preguntan pero más nada”, agregó el vocero.

En el día de ayer el periódico The Boston Globe reportó que Duran pertenecía a la nomina de MLB y se preguntaba si no había un conflicto de intereses con las investigaciones de las autoridades locales en torno al atentado donde resultó herido el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortíz, el pasado 09 de junio.

Ante esas acusaciones el vocero policial añadió que como desempeña dicho cargo, él no se desempeña como investigador activo.

“Yo no soy investigador ahora mismo, solo soy el vocero. El enlace entre ellos y ustedes. Más nada”, dijo Duran.