Sigue el limbo en las Aguilas

Finalmente, la Lidom emitió ayer un comunicado de 4 párrafos sobre el encuentro sostenido por su presidente Vitelio Mejía, y directivos y accionistas de las Aguilas el martes. Lo dicho por Lidom es nada, simplemente que se reunieron y que siguen buscando una vía de solución al conflicto, que sigue en el limbo.

No he podido precisar detalles de lo que pasó este martes. Las partes acordaron que solo Vitelio diera declaraciones, pero no dice nada. Juanchy Sánchez, mayor accionista y quien encabeza la “oposición” a la directiva, ya no toma teléfono ni wasapea pues “se lo han prohibido”, y el Dr. Adriano Valdez , presidente aguilucho, está muy incómodo con los periodistas. Hace unos días me envió un mensaje de fuego y me calificó de “campesino de Guazumal”. . Vitelio dijo hace dos meses que podría intervenir el equipo, pero sigue jugando al tiempo, a ver si ellos se entienden.

¿Cuál será la solución? Nadie sabe, pero Juanchy no quiere a Adriano y Adriano no quiere a Juanchy. Desde mi escritorio veo dos posibilidades de solución: 1) que los dos grupos promuevan un acuerdo “de caballeros”, donde prime el interés del equipo…Y 2) que Vitelio no pierda más su tiempo y decrete la intervención de la liga designando un administrador temporal. Y cuidado si un día de estos los rabiosos fanáticos aguiluchos de Santiago se aglomeran en mitin y cogen para el estadio Cibao a exigir una solución. El club viene de un descarte del torneo pasado, y eso es grave.

EL DINERO: Sigue haciendo gran ruido en la comunidad en general el caso de los dos peloteros citados en el lío de narcos y la procuraduría. A solicitud del lector Armando Martínez, cito algunos datos económicos y de juego de Octavio Dotel y Luis Castillo.

Dotel , de 45 años, jugó en liga mayor entre 1999 y 2013 para 13 equipos, hasta hace días tenia ese record, roto por el derecho Edwin Jackson. En dinero, Dotel ganó us$41.0 millones, siendo su mayor cifra 6 millones con White Sox en 2009. Reside en el sector Mirador Norte,cerca de las Fuerzas Armadas., entre la 27 de febrero y la Rómulo Betancourt.

Castillo, de 43 años, jugó entre 1996-2010 para Florida, Mets y Minnesota. Obtuvo salarios por US$56.0 millones, y los últimos 4 años ganó 6 millones por temporada. Reside en el sector Miramar, de Miami.

DE INTERES: El lanzador Domingo Germán, de los Yanquis, confronta algunos problemas en sus últimas salidas. La noche del martes fue el pitcher derrotado en la derrota del equipo 2-6 vs. Los Atléticos de Oakland. En esa presentación Germán trabajó 5.1 innings permitiendo 8 hits y 6 carreras. Le dieron dos jonrones en el primer inning y su record se ha colocado en 16-3 y 4.15 de efectividad… En la primera mitad, tuvo marca de 10-2 y 3.67 con 13 jonrones en 14 juegos. Luego, en 8 salidas tiene 6-1 , pero 4.96 con 14 jonrones…¿Qué le ha pasado con ese tema de los cuadrangulares, cansancio?.... El zurdo Clayton Kershaw, de los Dodgers, cosecha una gran campaña con su record de ganados y perdidos en 13-2 y 2.71…El fue ganador antenoche en la victoria de los Dodgers 16 por 3 sobre Toronto… Max Muncy, muy valioso para los Dodgers, pegó su Hr. 32…. El inicialista Freddie Freeman, de Atlanta, sigue estable en su contribución al equipo. Hasta anoche tenia promedio de .307 con 33 jonrones y 102 impulsadas…Eso es mejor que el año pasado cuando tuvo .309-23-98….Freeman es parte relevante en el éxito del club desde al año pasado.. Starling Marte ya superó lo hecho en el 2018 cuando tuvo 20 jonrones, 72 empujadas. Marte, de 30 años, suma 22 cuadrangulares y 73 empujadas y sigue brillando en el jardín central de los Piratas….El pitcher Aaron Nola, de los Filis, tiene 12-3 y 3.51 y sigue igual de bien que la temporada pasada (17-6 y 2.35)…. El mundo de las estadísticas es inmenso en el beisbol, y se comprueba en lo siguiente..Chris Davis, de Oakland, está bateando .220 este año, y no podrá “igualar” lo hecho en las últimas 4 temporadas cuando ha tenido igual promedio de .247 cada año. ¿Puede creerse eso? Es un misceláneo increíble…