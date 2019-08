Víctor Estrella ¿Qué hará luego de su retiro?

MICHAEL MONEGRO

Santo Domingo, RD

Lo que se veía venir llegó. El final de la más brillante carrera de tenis para un dominicano tiene fecha de caducidad. Con 39 años, Víctor Estrella jugará su último partido como profesional en el Santo Domingo Open la primera semana de octubre próximo.

Luego de una actuación que dejó mucho que desear en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el de Santiago decidió colgar la raqueta en el último evento donde fue campeón hace ya dos años. Con su ubicación hoy en el puesto 665 de la ATP y con solo tres victorias en el tour este año, la última hace cuatro meses, el fin de su carrera se vislumbraba muy cerca.

Aunque no ha revelado las razones por las que tomó su decisión, no era difícil darse cuenta que desde 2018 las cosas ya no resultaban como antes para el campeón de las tres primeras ediciones del ATP 250 de Quito.

Estrella, quien en un momento ostentó el puesto 43 del ranking mundial, superó limitaciones económicas, físicas, técnicas y temporales para llevar al tenis nacional a lugares inimaginables.

Gracias a él, República Dominicana se codeó en la Copa Davis con potencias de este deporte como Alemania en las eliminatorias del Grupo Mundial de 2015, estancia

a la que llegó con un país que no estaba preparado para dar la pelea en ese nivel.

Su participación en Juegos Olímpicos y los cuatro Grand Slams le dio a esta media isla del Caribe la promoción que nunca tuvo en esferas del otrora deporte blanco.

Con el éxito de su carrera, Víctor tiene background más que suficiente para ser coach de tenistas de alto rendimiento, formar su academia, ser capitán de Copa Davis o hasta buscar un puesto ejecutivo en el tenis nacional.

Solo resta escuchar lo que esta gloria del deporte criollo espera realizar en sus años venideros, pues su edad no le permite estar en cancha más tiempo, pero lo que puede seguir sumando al desarrollo de este deporte desde fuera puede ser mucho más que lo logrado en los últimos cinco años, que fue mucho.

Luego de los 30.

El nativo de Santiago ha conseguido todos sus logros tenísticos después de los 30 años.

Top 100.

Ingresó al Top 100 del ranking mundial de la ATP por primera vez a los 33 años.

Primer título.

El veterano tenista ganó su primer título ATP e ingresando al Top 50 con más de 34 años