Los medallistas de oro dominicanos

Hasta la actividad de anoche, los atletas dominicanos habían conquistado 30 medallas de oro en Juegos Panamericanos, en un registro que considero extraoficial y que debería profundizarse y aclararse . Eso viene desde el debut en 1955, cuando conquistó el evento de beisbol con un elenco que incluía futuros profesionales y parte de lo mejor del beisbol amateur de entonces. Cito los nombres de los pitchers Atilano Domínguez, Luis Henríquez, Rafael Quezada, el manager fue Fernando –Bolo –Vicioso, coaches Horacio Veras Gómez y Manuel Henríquez, infielders Domingo Vargas, Fabio Fiallo, Pedro Tineo, Rafael Capellán, Julián Javier, y en los jardines Felipe Alou,Carlos Dore, entre otros.. Luego de ese evento, pasaron 4o años y 9 Juegos antes de la siguiente medalla de oro, en Mar del Plata, Argentina, con el boxeador Joan guzmán. . Veamos el resto:

Winnipeg, Canada, 1999: Wanda Rijo, levantamiento de pesas.

Santo Domingo, 2003:Luis Lin Ju , tenis de mesa, Juan Ubaldo Jiménez en boxeo, Wanda Rijo en pesas, Heidiy Rodríguez y Rusbel Salomón en katate,Lluis Benítez y Gina María Ruiz en taekwondo, Felix Sánchez y Juana Arrendel en atletismo (400 metros vallas y salto algo), y el voleibol femenino.

RIO DE JANEIRO, 2007: Wendy Cruz en ciclismo, Gabriel Mercedes de taekwondo,Dionisio Gustavo y Hendiry Rodríguez en karate, Lin Ju en tenis de mesa, Yuderquis Contreras en pesas.

GUADALAJARA, 2001: Rubelin Ramírez en lucha , Ana Villanueva y Dionisio Gustavo en karate, Gabriel Mercede sy Jean Baltemi en tawkwondo, Yuderkis Conteras en pesas, y Lin Ju en teniss de mesa.TORONTO, 2015: Luguelin Santos en 400 metros , Ana Villanueva y Cándida Vásquez en karate.

NOTAS ESPECIALES: Un resumen ofrecido por el Comité Olímpico Dominicana cita que el chinito Luis Lin Ju ganó oro en tres ediciones de los Panamericanos, pero eso no seguro. Debo precisar el dato. Ganar medalla de oro en Panamericanos no es fácil para los países pobres debido a que están enfrentando las potencias del Continente, digamos Estados Unidos, Brasil , Canada, Argentina, Cuba, México, Colombia, Venezuela, etc. Algunos de esos países han bajado muchísimo su calidad y su cantidad, como Cuba y Venezuela, debido a las bajas económicas y sociales que han sufrido dichas naciones. Sin embargo, sigue siendo difícil y lo que está sucediendo ahora es buena demostración. Faltando 4 días para el final, Dominicana no ha podido llegar a las 24 medallas de hace 4 años.

DE INTERES: La fiesta jonronera de las Grandes Ligas no se detiene . Nelson Cruz despachó par de jonrones el martes y eleva su total a 22, y ayer José Ramírez otros dos, en un doble juego ganado por Cleveland a Texas.. El primer partido finalizó 2 por 0 con pitcheo del panameño Ariel Jurado, quien lanzó 7 entradas de 3 hits.…. Ramírez dio jonrón de las dos únicas vueltas del partido.. El segundo Cleveland venció por 5 -1 y Ramírez despachó su número 16, tiene 60 empujadas y subió su promedio a .254…Cleveland estuvo lleno de latinos en su alineación: los boricuas Francisco Lindor y Roberto Perez, los dominicanos Ramírez, Carlos Santana y Franmil Reyes, el panameño Jurado, el cubano Yasiel Puig y Oscar Mercado, de Tampa, pero de ascendencia latina. Tan solo tenían dos puros gringos, Mike Freeman en la segunda base y Greg Allen en el left..Los Mets volvieron a ganar superando a los Marlins 7 por 2 para una barrida de 4. Fue su 6ta. victoria corrida y 13 de los últimos 14, y continúan avanzando.. Pete Alonso pegó su jonrón 37., Michael Conforto dos y suma 24 y Jeff McNeil su 15…Ivan Nova tuvo buena salida para los Medias Blancas, que vencieron a Detroit 8 por 1… Nova tiró 8 innings de 5 hits y 0 carreras, y tiene ahora 7-9 con 4.80 de efec tividad…Miguel Sanó llegó a los 20 jonrones, en la derrota de Minnesota 7-11 vs. Atlanta..El venezolano Ronald Acuña Jr. su número 29..El receptor Jonathan Lucroy, liberado por los Angelinos, fue firmado ayer por los Cachorros de chicago, que tienen problemas pues su hombre de planta, Wilson Contreras, está fuera por lesiones… Dustin Pedroia sufrió operación de rodilla, y ya lo suyo es incierto. Casi no juega desde el 2017 y a los 35 años de edad pudiera estar enfrentando un retiro…. Ayer se cumplieron 12 años del jonrón 756 de Hank Aaron, con el cual rompió la marca de todos los tiempos de Hank Aaron…También se cumplieron 74 años de la bomba de Hiroshima, que mató cientos de miles de la ciudad japonesa…. México disfruto una medalla de oro en los 10 mil metros de parte de la atleta Rispe Biyaki, nativa de Nigeria, y nacionalizada..Aqui también disfrutamos del buen juego de otro nacionalizado, el chinito Wu… Pudieramos traer algunos africanos para distancias largas y maratones..¿Por qué no?.

..El comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred esta en Santo Domingo y a media mañana será recibido por el Presidente Danilo Medina...Vino en silencio y así se irá.. a qué vino?