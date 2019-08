Este es el itinerario para la jornada de este lunes en los Panamericanos

Santo Domingo, RD

La delegación dominicana disputará en las disciplinas de gimnasia de trampolín y tenis de mesa para la jornada de este lunes de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Asimismo, se realizarán los octavos de final de ráquetbo y las finales de clavados.

Hasta ahora República Dominicana se encuentra en el noveno lugar de países que mayor cantidad de medallas han ganado, con 4 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce, para un total de 19 medallas.

A Continuación el itinerario:

Gimnasia de Trampolín

Junior Marte (RD) 5:00 PM



Tenis de Mesa

(Ronda 16 y finales, sencillos)

Eva Brito vs Rheann Chung (Trinidad y TobAgo) 11:00 AM

Yasiris Ortiz (RD) vs Daniela Ortega (Chile) 1:15 PM

Emil Santos (RD) vs tend Nikhil Kumar (EE.UU.) 1:15 PM

Jiaji Wu (RD) vs Jorge Campos (Cuba) 5:30 PM



Ráquetbol

Octavos de final 10:00 AM



Clavados

José Rubalcaba 10:00 AM

Frandiel Gómez 10:00 AM

*Las finales serán a las 8:30 PM