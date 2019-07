Cleveland cambia a Trevor Bauer y recibe a Franmil Reyes y a Yasiel Puig

Los Indios de Cleveland adquirieron a Yasiel Puig, al dominicano Franmil Reyes y al lanzador zurdo Scott Moss, casi al límite de cierre de la fecha habilitada para hacer cambios en el beisbol de Grandes Ligas.

Yasiel Puig jugaba con los Rojos de Cincinnati, donde llegó esta temporada cambiado desde Los Ángeles Dodgers.

El lanzador Trevor Bauer, que ha militado con los Indios de Cleveland, fue cambiado a los Rojos de Cincinnati en el intercambio, siendo este uno de los lanzadores más codiciados en el mercado de jugadores a ser cambiados .

Cleveland recibió al lanzador zurdo Logan Allen, y al jugador del cuadro Victor Nova en la negociación, que envolvió a tres conjuntos.

Los movimientos fueron informados por Cleveland en su cuenta en la red social Twitter.

Hoy día 31 de julio es la fecha límite para hacer cambios en Grandes Ligas.

GOOD MORNING.



We have acquired OF Yasiel Puig and LHP Scott Moss from the Cincinnati Reds, and OF Franmil Reyes, LHP Logan Allen, and INF Victor Nova from San Diego Padres as part of a three-team trade.



RHP Trevor Bauer has been traded to the Cincinnati Reds. pic.twitter.com/3FgVLtpdug