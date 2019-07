Sangre nueva llega a la selección nacional para Panamericanos

Alex Rodríguez

Santo Domingo, RD

Marques Townes fue compañero de Karl-Anthony Towns en la escuela secundaria. Brandone Francis y Luis Santos ya vistieron la camiseta nacional en categorías menores al igual que L.J. Figueroa cuyo jugador favorito en la selección es Francisco García.

Ellos forman parte integral de la “sangre nueva” que alimenta las venas de las aspiraciones del baloncesto dominicano por los próximos años o décadas.

“Townes ha dado una muy buena impresión con el equipo” dice Eloy Vargas, uno de los veteranos que se prepara para los Juegos Panamericanos y la Copa Mundial.

Nació en Edison, New Jersey, ya firmó para el UCAM Murcia de la Liga ACB de España y llegó hace un par de años al Final Four de la NCAA con Loyola-Chicago.

Es un defensa fuerte de 6-4, 210 libras y 23 años que en 2018 tuvo su primera experiencia con la selección de mayores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “Soy un jugador que puede hacer muchas cosas en la cancha: pasar, defender al mejor hombre. Me puedo acoplar a cualquier sistema. He desarrollado un tiro de distancia. En Texas Tech me concentré en la defensa por el sistema, pero se que puedo retomar la ofensiva ahora en el baloncesto internacional”, se define Francis, un versátil jugador nativo de La Romana que puede accionar como armador, defensa tirador y ocasional delantero pequeño.

Con 6-5 de altura, 205 libras y 24 años, el hijo del exrefuerzo Bobby Francis ya tiene ofertas de Francia, Italia, Turquía e Israel, aunque, como casi todos, su meta es alcanzar la NBA.

Participó con la selección juvenil en el Centrobasket Sub-17 de 2011 en Gurabo, Puerto Rico donde fue el máximo anotador del equipo con 16,8 puntos por partido y 7,6 rebotes.

“Santos juega duro, corre bien la cancha, es muy agresivo y lució bien contra un equipo tan alto como Nigeria”, dice Adris De León, otro “veterano” con relación a este delantero de poder de 6-8 de altura y 250 libras nativo de Santiago de los Caballeros.

Internacional

Estuvo en una breve experiencia por la liga de Argentina tras su experiencia en el baloncesto de la NCAA con las universidades de South Florida y Saint Louis.