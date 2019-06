Los juegos de MLB y política dominicana

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Uno de los temas que estuvo de moda esta semana fue el relacionado a la posibilidad de que en Santo Domingo se presenten juegos de entrenamientos de Grandes Ligas el próximo año. Eso, a partir de una declaración del comisionado MLB Rob Manfred, quien respondió el cuestionamiento de un periodista USA. Manfred solo manifestó el interés, pero de ahí no pasó, aunque algunos le dieron una interpretación de seguridad.

El problema básico tiene dos vertientes: 1) el financimiento de ese evento, pues hay muchos costos involucrados. En el pasado reciente siempre se ha rechazado la idea porque no aparece un empresario privado que se comprometa, aunque nunca se precisa la suma. Hablan de 300 mil dólares, otros dicen que US$1 millón. Pero, existe el riesgo de la pérdida económica porque no aparezcan los patrocinios privados y tampoco responda la asistencia pues ese evento tiene taquillas caras. Quedaría entonces la “mano amiga” del gobierno, que no alcanza tan lejos.

Pregunté a Vitelio Mejía su parecer al respecto y escribió lo siguiente. “Desde el inicio de mi gestión en Lidom y conjuntamente con el Minidstro Danilo Díaz empezamos a darle forma a esa aspiración y se iniciaron algunas gestiones. El propio Presidente de la República ha manifestado interés y disposición a colaborar en la iniciativa. En ese contexto fue que iniciamos a conversar sobre un proyecto de mejoras de los estadios. Interpretamos las declaraciones del comisionado Manfred como una muestra de simpatía y disposición a que se pueda hacer realidad la aspiración de nuestra fanaticada de ver juegos de MLB en nuestro país ,. Aunque por el momento sean de exhibición”.

A corta distancia, veo varios puntos problemáticos para enfrentar :

1.- El tiempo: el próximo lunes estamos en el mes de julio, a 3 meses de la apertura del beisbol invernal, y no es cierto que se pueda hacer algo serio en el estadio de la capital en ese período de tiempo.

2.- La política dominicana está muy caliente con el tema de la reelección o no. Si el Presidente Medina toma ese camino, tendrá muchas prioridades que atender en el plano social como su proyecto político, no precisamente la presentación de dos equipos de beisbol en entrenamientos aquí en marzo 2020. Si Medina no va, enfocará sus cañones económicos a terminar los programas en proceso, y en ello no está esa pelota. ¿Se entiende?. En resumen, yo apostaría en contra, al menos para 2020. .

DE INTERES: Debutó Craig Kimbrel con los Cachorros y de inmediato se anotó su primer salvamento… Los Cubs vencieron a Atlanta 9 por 7 y Kimbrel tiró 1 entrada en cero, 1 hit, 1 base por bolas, es decir su costumbre de siempre. Resolver en agonía… Freddie Freeman pegó su jonrón 22 para Atlanta…Joey Gallo extendió a 19 su cifra de cuadrangulares este año, y podría repetir su temporada de 40 ( de 2018)…Su equipo Texas venció a Detroit 3 por 1 y mejora su marca del año en 45-36, muy bien.. Detroit ha perdido 7 seguidos, 9 de 10 y cae a 26-50, un desastre. Un día de estos podrían rodar cabezas…. Filadelfia le ganó 4 corridos a los Mets, de lúnes a jueves, y lo hicieron en casa.. Ayer fue un partido extraño pues en el noveno los Mets perdían 1-0, hicieron 3 y tomaron ventaja de 3-1 cuando Todd Frazier pegó cuadrangular de 2 a Héctor Neris.-...En el cierre, con el boricua Edwin Díaz en el box, todo se cayó en forma estrepitosa…Hubo jonrón de dos vueltas por Michael Franco para empatar a 3 y y luego uno de tres por Jean Segura, y de repente los Filis hicieron 5 carreras. Vencieron 6 por 3, en el primer walkoff Hr. de segura en su carrera… Los Filis tienen 43-38, los Mets 37-45 y pienso que para el juego de estrellas despedirán al manager Mickey Callaway, si no lo hacen antes… Tampa le ganó a Minnesota un partido de 18 innings (5-3), el cual, además, estuvo detenido 57 minutos por lluvia. Tiempo de duración: 5 horas, 43 minutos…. Será mañana la presentación de Boston y Yanquis en London Stadium, de Londres… Ambos equipos llegaron ayer, y son juegos válidos de calendario. Ese estadio fue sede de la apertura y clausura de los Olímpicos 2012… En Londres también han jugado la NFL yt la NBa, y en 2020 jugarán Cachorros y Cardenales de San Luis…. Los Mets anunciaron que instalarán una estatua de Tom Seaver en el frente del Citi Field…Aquí tenemos una de Juan Marichal frente al Quisqueya Juan Marichal, pero faltan las de Vladimir Guerrero y Pedro Martínez..Ellos son los tres inmortales dominicanos de Cooperstown…. Carlos Santana, Ketel Marte, Jorge Polanco y Gary Sánchez son los cuatro dominicanos que van al juego de estrellas…. Felicidades..