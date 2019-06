¿Y usted amigo, es serio?

Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. Cada X tiempo me reportan sobre personas que ganaron un torneo en forma dudosa bajo la premisa de hacer trampas. Por años vengo diciendo que como organizador de eventos poco puedo hacer si usted de manera responsable no denuncia la falta (creo hablo por todos los que trabajamos en el sector). A falta de pruebas, es difícil. Me dicen que no quieren problemas y crear enemigos, que conozco su papá, que mi tía y el hacen negocios, que si hay una vía fácil para penalizarlo, etc. ¿El problema? No llevarlo todo hasta las últimas consecuencias. ¿Mi método cuando competía? Informaba al jugador su falta (por trampa o desconocimiento…sea usted el jurado). Si no la corregía a tiempo, sencillamente no le firmaba la tarjeta o la firmaba y después de entregada acudía al director del torneo y notificaba la falta. Al estar firmada con un score equivocado, el jugador automáticamente estaba DQ (ahora ya no aplica esa regla). A muchos “le corté la cabeza” y les aseguro que no volvían a “pecar’. ¡Dejémonos de pendejadas y tomemos el toro por los cuernos! ¡Mantengan la bola en el fairway!