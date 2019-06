Esposa de David: "Está haciendo un buen proceso de recuperación"

La esposa del expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, dijo que su pariente continúa recuperándose en la unidad de cuidados intensivos del Mass General Hospital, en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos.

“Ayer y esta mañana, David fue capaz de sentarse y también de dar algunos pasos. Su condición es reservada y estará en la unidad de cuidados intensivos por los próximos días, pero está haciendo un buen proceso de recuperación”, indicó Tiffany Ortiz a través de un comunicado dado a conocer por las Medias Rojas de Boston.

El expelotero David Ortiz fue herido de bala la noche del domingo mientras compartía en un bar ubicado en las cercanías de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. En el incidente también resultó herido Jhoel López, un reconocido presentador de televisión en República Dominicana.

La esposa de David, Tiffany, también agradeció todas las personas los buenos deseos para David Ortiz, quien fue trasladado a Boston la tarde del lunes para continuar con su proceso de recuperación.

El pasado lunes Ortiz fue trasladado desde la Clínica Abel González, en Santo Domingo, hasta el hospital bostoniano.

Al finalizar la segunda declaración pública sobre el caso, Tiffany Ortiz dijo que piden privacidad en todo el proceso.

Las autoridades dominicanas han arrestado al menos seis personas presuntamente vinculadas al caso pero hasta el momento no han ofrecido una declaración oficial sobre los detalles de las investigación..

Hasta ahora se desconocen las circunstancias del hecho y sobre todo, los motivos que llevaron al ataque.

The #RedSox today issued the following statement on behalf of Tiffany Ortiz: pic.twitter.com/orcfadBrOJ