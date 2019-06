Franklin Mirabal dice no tener conexión alguna con involucrado en caso David Ortiz

Redacción Digital

El periodista deportivo Franklin Mirabal aseguró desconocer si la persona involucrada en el caso de David Ortiz tiene alguna vinculación con su familia

Dijo que se le ha preguntado en diversas ocasiones si Oliver Mirabal, vinculado al caso donde terminó herido de bala el expelotero y el comunicador Jhoel López, es familiar suyo debido a la similitud con su apellido.

“Tengo 2 hermanos, que en épocas pasadas tuvieron problemas con la justicia. Pero como yo no apoyo lo malo, hace más de 15 años que corté relaciones con ellos y sus familiares directos”, escribió Mirabal en su cuenta de Instagram.

Indicó que al ver la fotografía de Oliver no lo identificaba y que “nunca lo he tratado”, por ende, dijo que no lo ve como parte de su familia.

De igual manera, señaló que está “del lado de David, y de la justicia” y consideró que cada persona responde por sus hechos.

A continuación la declaración pública hecha por el periodista:

Cada persona es responsable de sus hechos: Me han llamado algunos amigos preguntándome si es familia mía el señor OLIVER MIRABAL, vinculado al caso de David.

Lo primero que debo decir es que las responsabilidades son individuales.

Segundo: Estoy del lado de David, y quién fallo que pague. Con respecto a mí... Digo lo siguiente: Tengo 2 hermanos, que en épocas pasadas tuvieron problemas con la justicia. Pero como yo no APOYO lo malo, hace más de 15 años que corté relaciones con ellos y sus familiares directos. No sé dónde viven, qué hacen, ni quiénes son sus hijos.

Cuando vi la Foto de OLIVER, Ni lo conocía porque nunca lo he tratado. Es decir, no lo siento como familia mía, sea él o no, culpable o inocente. Quién quiera molestarme con eso, adelante, pero no tengo vínculos con los 2 hermanos citados, ni con sus familiares directos Estoy del lado de David, y de la justicia. Nadie es responsable de los hechos de hermanos, sobrinos o primos.

Cada persona responde por sus hechos. Un abrazo para la gente que tiene buen juicio y entiende las cosas.

ATT FRANKLIN MIRABAL