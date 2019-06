VIDEO: Los Media Rojas guardan minuto de silencio por pronta recuperación de David Ortiz

Los Medias Rojas de Boston le dedicaron este lunes un homenaje al ex pelotero David Ortiz, quien la noche del domingo fue herido de bala mientras se encontraba enl un local de diversiones compartiendo con varios amigos.

Momentos antes del partido de hoy entre los Medias Rojas y los Rangers de Texas, los jugadores de ambos equipos se reunieron en el césped de juego para guardar un minuto de silencio y reflexión para la pronta recuperación del astro dominicano.

“Todos nosotros quedamos en shock tras las noticias de lo ocurrido anoche a David Ortiz. Y nuestra comunidad ha sentido una preocupación palpable desde entonces. Por eso le deseamos una rápida recuperación mientras guardamos un momento de silencio para nuestro querido Big Papi”, expreso a todo el estadio el anunciador del Fenway Park, Henry Mahegan.

Asimismo, el número 34 de Ortíz fue puesto en un letrero sobre el terreno de juego con el mensaje “Enviamos nuestro amor a David Ortiz”, mientras decenas de fanáticos vestían la camiseta del jugador desde las gradas que vieron al quisqueyano jugar por 14 temporadas con el equipo bostoniano.

El expelotero fue atacado la noche del domingo en el centro de diversiones Dial, que funciona en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este.

El exastro partió hacia Boston a la tarde de hoy por el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), tras permanecer sedado varias horas luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por el impacto de bala.

The @RedSox hold a moment of reflection for Big Papi. ? pic.twitter.com/hjqZDkdB8f