David Ortiz sobre violencia en RD en 2015: "Yo no quiero andar lleno de pistolas allá"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El expelotero dominicano David Ortiz, quien fue impactado por una bala la noche del domingo, se había quejado en reiteradas ocasiones sobre los niveles de inseguridad que afectan el país.

En una entrevista concedida en 2015 al cronista deportivo Tenchy Rodríguez, manifestó que le gusta República Dominicana, pero que no quisiera verse en la necesidad de utilizar armas de fuego para protegerse ante la delincuencia.

“Yo creo que deberían meterle mano a eso fuerte… A mí me gusta ir a mi país y yo sé que la gente quiere a uno y cuida a uno, pero eso tigres están haciendo lo suyo y no están en sus cabales, no importa quién es quién y yo no quiero andar con una AK-47 encima de un carro allá, yo no quiero andar lleno de pistolas allá porque yo no soy pistolero ni soy un tipo de problema ni mucho menos”, indicó Ortiz al comunicador de la cadena deportiva ESPN.

En la entrevista publicada cuando Ortiz aún jugaba en los Medias Rojas de Boston, manifestó que esperaba que el director de la Policía Nacional de la época, mayor general Nelson R. Peguero Paredes, implementara mecanismos para fortalecer la seguridad ciudadana.

“No podemos vivir en esa zozobra de que cada vez que vayas a salir de tu casa venga un tigre y te quite lo que tú tienes encima. Mucha gente que están perdiendo la vida, el país de nosotros es un diamante que tenemos que cuidarlo y defenderlo a plenitud y esperemos que las cosas mejoren”, agregó.

Mientras que en otras declaraciones el “Big Papi”, quien recibió un balazo la noche del domingo ne un centro nocturno ubicado en la avenida Venezuela, Santo Domingo Este, se había quejado de que la mayoría de dominicanos no podían salir de sus viviendas a ciertas horas del país por el peligro a los que podrían estar expuestos.

Ortiz fue trasladado a la clínica Abel González, y hasta el momento se conoce que está sedado y permanecerá en cuidados intensivos en las próximas horas.

El comunicador Jhoel López también resultó herido de bala en el incidente.