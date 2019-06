El mundo del béisbol se une en oraciones por la salud de David Ortíz

El mundo del béisbol ha puesto las rodillas en el suelo. Ha bajado la cabeza y está en oración. En sus pensamientos, el dominicano David Ortiz Arias, herido de bala esta noche en Santo Domingo.

Uno de los primeros mensajes fue de Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama, quien contó que era muy terrible enterarse de cosas esas. “David mi hermano mis oraciones están contigo, todo saldrá bien en el nombre de Dios”, escribió en Twitter.

Su eterno rival, y compañero de transmisiones de beisbol, Alex Rodríguez, dijo que sus oraciones estaban con Tiffany, su esposa y toda su familia. “Ansioso esperando más noticias”, dijo Alex.

Gleyber Torres, el estelar jugador de los Yankees de Nueva York, puso en sus oraciones a David. “Dios permitirá que esté bien y se recupere pronto”, aseguró.

Kenley Jansen escribió en inglés y en español pidiendo oraciones para David Ortiz. “Fuerza Big Papi”, y cerró su mensaje.

Marcus Stroman, lanzador de los Azulejos de Toronto, contó que Davi es uno de los mejores seres humanos que jamás ha conocido. “Odio ver esta situación. Esperando lo mejor”, escribió.

I’m at peace knowing you out of danger; you a strong man Compai, can’t wait to hear your voice. My thoughts and prayers are with you, see you soon.

Me siento tranquilo de saber que estás fuera de peligro, usted es fuerte Compai, ya quiero oírle la voz. Orando, nos vemos pronto pic.twitter.com/jdSnNsM7eI