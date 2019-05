“El niño maravilla” que impresionó a LeBron James

Apolinar Peralta

Colaboración Especial

Santiago

Todo ocurrió el pasado sábado 18 de mayo, en la parte frontal de la cancha techada de Pueblo Nuevo, con una simple grabación de un partido de baloncesto de los denominados 21, en el que se involucró el niño Roldany Vélez junto a otro niño, ambos del citado sector Pueblo Nuevo, Santiago.

El momento fue capturado en un video de celular por un joven llamado Jayson Beer Colón Ramírez, quien luego lo subió a su cuenta de Facebook, lo que llamó la atención al baloncestista profesional dominicano Adris de León, ya que el mozalbete es un gran colaborador en sus prácticas individuales pasándole la pelota.

®Lo grabé porque me llamó la atención su forma de juego, pero además soy un admirador de su forma de jugar, lo comencé a enviar vía whatsapp y se lo pedí a un amigo que tiene una página de Instagram, con muchos seguidores, que se llama Don Deporte, para que lo colgara y fue a través de ese canal que Adris lo vio y lo hizo llegar hasta Lebrón®, cuenta Colón Ramírez.

Adris comentó sobre el niño lo siguiente ®Él siempre me ayuda en mis prácticas y siempre hace todos los movimientos que practico al atacar el canasto, de hecho le he tomado mucho cariño, ya que él se define como el más ferviente seguidor de mi forma de juego y me ayuda bastante de forma desinteresada®, cuenta De León.

De hecho si miramos bien el video, notaremos que ciertamente sus movimientos presentan una fuerte influencia de los del jugador, que es también miembro del seleccionado nacional.

Roldany es miembro de una familia con cinco hijos, que conviven con sus padres, Rosmery Vélez y Raymundo Ventura, en el sector Pueblo Nuevo, de Santiago. Sus inicios están marcados por su club de origen, Pueblo Nuevo, en el cual es considerado como un directivo, ya que pese a su corta edad es uno de los niños que se mantienen activos colaborando con las actividades del club.

®Me inicié en un campamento en Pueblo Nuevo, aquí he jugado en el mini baloncesto y ahora he avanzado a la categoría intermedio y gracias a José Luís Aracena, quien nos da mucho apoyo y tuvo la iniciativa de poner los canastos en el frente de la cancha, arriba del pavimento de la calzada para que los niños de mi edad podamos jugar®.

Aracena, actual presidente del club, tomó esta iniciativa de poner a competir entre ellos en los momentos que no les corresponde su horario en la cancha bajo techo y de tabloncillo que posee la entidad cubil.

®Todos los días les he habilitado un horario de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, para que jueguen libres, les hacemos un brindis de refresco y bizcochos a los ganadores, todo con el interés de que ellos no salgan del área circundante y poder tenerlos bajo nuestra tutela y de los entrenadores, por lo difícil que está el tema de la delincuencia y lo fácil que puede desviarse un niño cuando no está ocupado en estudio y deporte®, exclamó Aracena, un ex jugador del equipo superior de la barriada, que al igual que Roldany, comenzó en esa entidad desde mini baloncesto.

El mozalbete de apenas 13 años es también estudiante de sexto grado de la escuela primaria, José Joaquín Hungría, ubicada en el sector contiguo de Reparto Bermúdez El video al ser comentado por Lebrón se ha hecho viral y los ojos del mundo se han interesado en la curiosa historia, ya que prestigiosos medios de comunicación masiva de América Latina como CNN, la Cadena Telemundo, Univisión, así como diversos medios nacionales han hecho reportajes.

Desde el mismo momento en que se dio a concer el video, el mismo se hizo viral y ha llamado la atención del mundo, especialmente a la estrella del baloncesto de la NBA Lebron James. Realmente ha causado sensación las habilidades mostrada por Adris. El niño ha creado gran fama tras conocerse el video que ha dado la vueltsa al mundo.

SEPA MÁS

Detalles del protagonista

La edad.

Roldany Vélez tiene apenas 13 años y es estudiante del sexto grado de la escuela José Joaquín Hungría, del sector Pueblo Nuevo de la ciudad de Santiago

El acto.

El lugar donde se produjo el acontecimiento fue en una cancha popular situada en los alrededores del techado del club Pueblo Nuevo, mientras un grupo de adolescentes se divertía jugando 21, el popular juego de baloncesto barrial.

Sus inicio.

Roldany Vélez forma parte de una familia de cinco hermanos y aprendió a jugar baloncesto como tradicionalmente ocurre en el país, jugando 21 con los amiguitos del barrio en el sector Pueblo Nuevo de Santiago.