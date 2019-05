¿Qué equipo tiene el mejor record?

Héctor J. Cruz

Respecto de la temporada de grandes ligas de este año, ¿qué equipo tiene la mejor marca, quién está marcando el paso? ¿Son los Dodgers de Los Angeles, Astros de Houston, Medias Rojas de Boston, Yanquis de New York, Filis de Filadelfia? Ninguno de ellos, el mejor lo tienen los Mellizos de Minnesota que vienen dando la sorpresa en todo el beisbol. De hecho, se han alejado a 10 juegos de los favoritos del grupo Central LA ( Indios de Cleveland) con 36-16 y promedio .692.

Rocco Baldelli, manager debutante, ha logrado compactar un grupo de talentosos jóvenes , encabezados por los latinos Eddie Rosario (boricua), y los dominicanos Jorge Polanco, Nelson Cruz (lesionado ahora mismo), y el recién llegado Miguel Sanó, con 5 jonrones en 32 turnos solamente (1 Hr., cada 6 turnos).. C.J.Cron , jugando la inicial, le da mucha personalidad al club, al igual que el veterano Jonathan Schoop en la segunda base. En los bosques, además de Rosario (lf) Max Kepler y Byron Buxton, le imprimen defensa, velocidad y cierto poder.

El pitcheo no tiene nombres, pero están los iniciadores están sumando victorias porque lanzan bien este año. El boricua José Berríos (7-2),. Jake Ordirizi 7-1), el venezolano Martin Pérez (7-1 y 2.95), el dominicano Michael Pineda (4-3) y Kyle Gibson (5-2),

Claro que esto de Minnesota es una sorpresa, pero solo van dos meses. Es posible que en cualquier momento les llegue una mala racha ,pero Cleveland tiene un corto tiempo para recuperarse y pelear en la división. ¿Lo harán? A Los indios tan solo les queda un mes.

SIN TRABAJO: Los Atléticos de Oakland pusieron para asignación al relevista Fernando Rodney, y a los 42 años eso puede suceder cuando hay bajo rendimiento. Este año no le había ído muy bien: en 14.1 innings, 20 hits, 15 carreras, 12 bases por bolas con 14 ponches. Su efectividad estaba en 9.42 y finalizaba un contrato de dos años por US$9.5 millones firmado el año pasado con Minnesota.

Rodney tiene 261 juegos salvados de por vida, habiendo actuado para 9 equipos:Detroit, Tampa, Oakland, Angelinos, Minnesota,Arizona,San Diego,Cubs y Miami. Tiene record de 39-60 y 3.84 de efectividad. En dinero se ha ganado US$49.9 de por vida.. Ahora viene un período de una semana a ver si alguien lo quiere, o de lo contrario se quedará sin empleo.

DE INTERES: El jardinero Rajaj Davis fue colocado para asignación por los Mets, que activaron a Michael Conforto…Los Mets están en racha y han ganado 6 de los últimos 7, derrotando ayer a los Tigres de Detroit 4 por 3… Dawell Lugo falló 4-0 por Detroit y tiene promedio en .226, lo cual pone en peligro su permanencia en el club... El fue subido para sustituír a Jeimer Candelario, quien está en triple A intentando reencontrarse… Jeurys Familia participó del triunfo con dos outs, ambos por ponches… Otro en racha es Oakland, que tienen 9 victorias en línea venciendo a Seattle 7 por 1… Oakland ganó con el bateo de Josh Pregley , que pegó jonrón y doble..Los Dodgers sigue implacables, barrieron a los Piratas con una victoria de 11-7 con el pitcheo del japonés Kenta Maeda y mucha ofensiva .. Los Dodgers dominan la liga Nacional con 35-18… Boston estuvo fajado con Houston el fin de semana. Este domingo vencieron 4 por 1 con el bate caliente de Rafael Devers, que está indetenible. Pegó su 7mo. Jonrón, un tablazo contra el estelar Justin Verlander (8-2, y 2.38) .. Devers, además, tiene 30 empujadas, y el sábado perdió un cuadrangular pues la bola chocó en el techo de Minute Maid Park de Houston…. Brandon Woodruff (7-1) es sorpresa para Milwaukee, tiró 8 innings de 1 hit y 10 ponches, y los Cerveceros vencieron 9 por 1 a los Filis… Christan Yelich tiene 21 jonrones, 43 empújadas y promedio en .325…. Domingo Germán fue castigado por los bates de Kansas City. Le pegaron 3 jonrones y 7 carreras en 5 entradas, tal vez la primera vez que lo batean tan duro este año.. El tiene marca de 9-1, y tuvo la suerte de que no fue el derrotado. Kansas City pudo ganar en 10 entradas con un hit de With Merrifield..Los Yanquis perdían por 3 en el noveno, pero empataron con un error del short Adalberto Mondesí que abrió el rally… Los Yanquis tuvieron el jonrón 13 de Gleyber Torres…Otro novato hizo ruido el fin de semana.Se llama Cavan Biggio, hijo del inmortal de Cooperstown Craig Biggio .. Es la primera vez que un equipo de MLB tiene en acción a dos hijos de dos inmortales (los Vladimir Guerrero)… Ayer, Cavan dio su primer hit y su primer jonrón, y su padre estuvo en el play todo el fin de semana. Toronto superó a San Diego 1 0 por 1..Vladi Jr. pegó doble y dos hits, su promedio está en .242… Gregory Soto , zurdo dominicano de Detroit (Aguilas Cibaeñas), lanzó el sábado ante los Mets, 3.2 innings de 6 hits y 5 carreras, con el bate pegó de 2-2… Detroit ganó 9-8 , pero Soto no tuvo decisión. El tiene 4 salidas, 0-2 y 11.20 con 22 hits en 13. 2 entradas, lo que significa que su futuro inmediato no es bueno….