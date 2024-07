¿Que hiciste en tu juventud?

El título de hoy, es la pregunta que pesa y no nos gustaría hicieran en un futuro. H a c e u n o s d í a s como buena usuaria de todo tipo de transporte público, iba en una guagua, en la que nunca falta conversación y la de ese día se relacionaba con la pregunta que sirve de título a este escrito.

“Hay gente de 70 años que después se quejan porque no tienen casa y le piden al gobierno, entonces yo pregunto ¿que tú hiciste en tu juventud?”, exclamaban. Esto ciertamente era apoyado por los demás que integraban la conversación. Yo solo escuchaba y reflexionaba. ¿Qué de cierto tiene la pregunta y la respuesta? A mi parecer, tiene mucha realidad. ¿En qué invertimos los mejores años de nuestra vida?

La respuesta en este caso no es absoluta porque, señores, seamos honestos, no todo el mundo persigue los mismos objetivos, pero si ha de quedar claro, que debemos invertir nuestros mejores años en cosas que al final de la jornada, nos enorgullezcan.

Estamos en la edad perfecta de descubrir lo que nos apasiona, ya sea una carrera universitaria, un oficio o aprender algo por nuestra propia cuenta “empírico”, dirían. Que eso que aprendamos nos haga feliz y saber luego que tomamos la mejor decisión.

¿Trabajar? Sí , en lo que nos guste , complete y haga sentir vivos, nada de consumirnos física y emocionalmente en lugares donde no nos sentimos valorados o donde sabemos que ya logramos un techo de aprendizaje y crecimiento.

¿Metas personales? Ya sea comprarte ese carro, una casa o simplemente vivir, hazlo, todo es posible, el cielo siempre es el límite, es cuestión de que organices tus prioridades, responsabilidades y propósitos. ¡Es posible!

Viaja, conoce, júntate con tus amigos y familiares , come, ríe, llora. Hazlo todo para que al final más que la pregunta del inicio, no seas tu quien te cuestiones en que invertiste un tiempo tan precioso como el que tenemos ahora, que contrario a las películas y ensayos, no admite reproducciones ni práctica y error.