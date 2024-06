Autoridades ineficaces e irresponsables

La mutilación de árboles en el Parque Mirador Sur para complacer los caprichos de un “poderoso” que quería ver despejado el panorama desde su residencia, constituye un ataque medioambiental flagrante y despreciable.

La culpa no es solo del que mandó a tumbar los árboles, sino también de las autoridades ineficaces que no evitaron la depredación, lo que revela que no ejercen la debida protección de este valioso pulmón verde capitalino.

Este acto, que se suma a la creciente arrabalización de nuestras aceras y calles con talleres y tiendas al aire libre, evidencia una preocupante falta de control y aplicación de las leyes por parte de las autoridades.

El Mirador Sur, primer parque ecológico de nuestra capital, es un oasis de sombra y frescura para todos los ciudadanos que buscan un respiro del bullicio urbano.

Ver este espacio mutilado, con árboles que ahora son solo muñones, es un doloroso recordatorio de cómo el interés privado puede prevalecer sobre el bien común.

La declaración del Ayuntamiento del Distrito Nacional, indicando que no autorizó esta acción, y la del Ministerio de Medio Ambiente, señalando que la responsabilidad recae sobre el cabildo, muestran una preocupante descoordinación entre las entidades encargadas de la protección ambiental.

Este incidente no es un hecho aislado.

La arrabalización de aceras y calles en Santo Domingo con talleres y tiendas al aire libre, sin la intervención enérgica de las autoridades, es otro ejemplo de la falta de control y orden en la ciudad.

Exigimos que las autoridades tomen medidas inmediatas y contundentes para identificar y sancionar a los responsables de la mutilación de los árboles en el Parque Mirador Sur.

Es hora de que las autoridades dejen de eludir responsabilidades y actúen con la firmeza que la situación amerita, tanto para prevenir, como para sancionar las depredaciones.

La ciudadanía merece una respuesta clara y acciones concretas para proteger nuestro patrimonio natural y urbano.