Con el apoyo de la Inteligencia Artificial, el periodismo ha entrado en una etapa de amplias redefiniciones.

Al integrar algunas de las aplicaciones de la I.A, las capacidades de producir contenidos personalizados y detallados han ido elevando la potencia de los medios para procesar grandes volúmenes de datos y formatos audiovisuales.

Cada vez son más los periódicos, impresos o digitales que automatizan tareas que antes consumían mucho tiempo y esfuerzos a periodistas, editores y diseñadores.

Por ejemplo, ahora es posible la redacción de borradores de historias o reportajes que, bajo estricta supervisión humana, añaden valor a las noticias y reportajes.

Video El periodismo tradicional se reconfigura



El uso de estas facilidades tecnológicas ha hecho que el periodismo tradicional experimente una transformación significativa, recurriendo a nuevos formatos y productos de información digital.

Muchas de estas innovaciones que están cambiando el modelo del periodismo, han demostrado ser efectivas para la monetización y sostenibilidad de las plataformas.

Es el caso de las newletters especializadas y los formatos de periodismo explicativo apoyados por la Inteligencia Artificial generativa.

Los medios de comunicación, con pocas excepciones, han adoptado ya modelos de suscripción digital para ofrecer contenidos prémium, de calidad y profundidad, a sus lectores.

Este modelo ha sido exitoso para famosas cabeceras como The New York Times y The Washington Post, que han visto un crecimiento de sus ingresos a través de estas suscripciones o membresías.

Otro producto que la I.A ayuda a potencializar son los boletines informativos por correo electrónico, herramienta eficaz para fidelizar audiencia y generar ingresos.