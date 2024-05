En el periodismo moderno gravitan dos formas de promover el sentido de la escucha: las noticias en audio y las interacciones con las audiencias.

Los contenidos vocalizados, tanto en formato podcast o de videos y streaming que también aportan imágenes, son ahora los más demandados y los más “monetizables”.

Es el caso, por ejemplo, de la exitosa aplicación de audio que ha estrenado el The New York Times dentro de un paquete de productos que ofrece a sus usuarios, no solo con noticias del día sino con recetas de cocina y de temas que aprovechan las pasiones y necesidades cotidianas de los lectores.

Video Tiempo de escuchar



El periodismo narrativo en audio, que permite escuchar noticias mientras el usuario realiza otros oficios, le ha granjeado un aumento de sus audiencias porque también incluye reproducciones de contenidos de otros medios en una sola plataforma.

Este es un reflejo palpable de las novedades que trae lo que he llamado la “era auditiva”, impulsada por la vocación de muchos usuarios a la escucha más que a la lectura de textos en medios impresos o digitales.

Los audiolibros, aunque no necesariamente entran en la categoría de contenidos noticiosos, ilustran también esta tendencia.

Los podcast sintetizan historias de noticias ambientadas con efectos o sonidos originales o adaptados por aplicaciones de la Inteligencia Artificial que le imprimen un fascinante realismo a las narrativas.

El otro tipo de escucha es aquel que se da en la nueva comunidad de medios-usuarios, para determinar qué prefieren los usuarios, dequé se quejan, qué sugerencias hacen para una planificación informativa, o simplemente para hablar con los periodistas que redactan una noticia.

Para eso existen los “chats”entre periodistas y lectores, un modelo que fortalece la relación entre los medios y sus usuarios, o los programas de “Space” que le emiten el diálogo en vivo entre ellos.