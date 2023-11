¿Cuál ha sido la clave del éxito, en sus formatos impreso y digital, del The New York Times??

¿Porque ha logrado suscribir más de 10 millones de usuarios digitales, y mantener un envidiable nivel de sustentación financiera través de su edición impresa?

David Rubín, su jefe de estrategias no parpadea en revelar la clave, que nada tiene de magia: apostar a la calidad e innovación.

El NYT combina una esmerada apuesta en la calidad de sus contenidos, con análisis de fondo, reportajes y datos procesados y contextualizados

Con ello, el The New York Times impreso ha marcado distancia frente a los demás con alta envergadura y amplifica su base de suscriptores sistemáticamente.

Video La IA y la edición de noticias



Si bien el gran golpe de su curva ascendente lo logro en 2020, durante la pandemia, gracias a un rastreo continuo y en vivo de los casos, el remate lo alcanzó al incorporar las últimas tecnologías de la inteligencia artificial.

En este caso, la innovación tecnológica representó el ariete de impulso que ha permitido encumbrar al Times como un paradigma de la transformación en esta nueva era de las comunicaciones.

Con la inteligencia artificial los periódicos mejoran sus procesos de edición de noticias, creación de contenidos, mecanismos de mercadeo, suscripciones y más cercanías con las preferencias y los gustos de sus clientes o usuarios.

Sus costos, por el momento, son altos y por eso no ha tenido una aplicación más extendida en América Latina.

La búsqueda de la calidad se entiende ya, a nivel de los medios tradicionales, como la alternativa a la crisis de las noticias falsas y las manipulaciones que han minado el modelo de las noticias, perjudicando en gran medida la credibilidad de medios digitales.

El vació que nace de esa desconfianza es lo que ha disparado las alarmas del periodismo profesional, ético y responsable, para producir contenidos ajustados a la verdad y la realidad.

Pero ahora, con los valores agregados que aportan los silos de datos procesados con la tecnología de la inteligencia artificial, es posible descubrir ángulos y aspectos novedosos de una historia.

No es tan difícil asumir el camino de la calidad, pero si no se acompaña con la tecnología, la fórmula del éxito del NYT no se completaría.

Este último sigue siendo el gran escollo de muchos medios latinoamericanos que quieren remontar el vuelo y ganar más audiencias y generar más ingresos para asegurar una sobrevivencia larga y sustentable.