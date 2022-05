Es inconcebible que estando la Policía bajo un proceso de reforma desde julio del 2016, todavía en sus cuarteles usen cuadernos para registrar a lápiz y papel los asuntos del día, como las querellas o los ingresos y egresos de detenidos.

La Policía ha hecho galas de un buen instrumental de equipos y aplicaciones tecnológicas para sus labores de vigilancia y monitoreo de los cuadrantes de la ciudad, incluyendo cámaras portátiles en sus unidades patrulleras y un centro para recibir denuncias vía internet.

Pero el cuaderno, puro y simple, susceptible de borraduras o de deterioro de sus páginas, fortuitas o intencionalmente, es ya un recurso desfasado.

Mientras se siga usando es de cuestionable utilidad si a la hora de una necesidad de la justicia de buscar pruebas este se “desaparece”.

Con la base tecnológica ya existente, el registro digital de las querellas o de ingreso y salida de detenidos sería más rápido, eficiente, fácil de archivar y de elaborar fichas o expedientes al alcance del ministerio público y de la misma Dirección de Asuntos Internos de la Policía.

Se han dado centenares de casos en que los familiares de algún desaparecido o detenido tienen que deambular por cuarteles y hospitales para establecer sus paraderos, solo porque no hay un sistema expedito de información de estos casos que abarque todo lo que sucede en los recintos policiales del país.

Ojalá poder escuchar hoy que la Policía, a partir de este momento, suplantará todos los cuadernos que usa en los cuarteles por computadoras, como una prueba más de que su proceso de modernización va en serio, no en papeles.

