Un respaldo a la prensa regional

Por años, la Cooperativa La Vega Real, una de las entidades de su tipo más poderosas del país, ha venido ayudando al desarrollo del periodismo regional.

Lo ha hecho, fundamentalmente, a través del patrocinio que ofrece anualmente para la celebración de seminarios de análisis y capacitación de periodistas de todo el Cibao y en acciones puntuales de respaldo a los medios independientes de la región.

Iniciar y sostener un proyecto de prensa libre, tanto en prensa escrita como radial y televisada, es siempre un acto audaz si quienes lo emprenden son periodistas que no cuentan con muchos recursos, humanos, tecnológicos y financieros, para echarlos a caminar.

Si bien la Cooperativa La Vega Real cuenta con una amplia base de socios que aprovechan el esquema de ahorros y préstamos para mejorar sus condiciones de hábitat, no deja de dirigir parte de sus reservas a sus proyectos de compromiso social a la esfera del periodismo regional.

Hasta donde sabemos, es la única institución mutualista que hace esto en el país, lo cual la convierte en un ejemplo.

En su esquema de trabajo es que entran los medios independientes de comunicación de su región, a los que apoya con publicidad y acompañamiento en talleres de capacitación y en facilidades para estudiar la profesión en universidades o institutos especializados.

En estos momentos los directivos de la Cooperativa La Vega Real promueven la creación de una cátedra periodística como primer paso para la apertura de la carrera de comunicación social en la Universidad Católica de La Vega.

Son iniciativas plausibles que un país en el que se forja la democracia a duras penas y que necesita, por ende, de una pluralidad de medios independientes especialmente en las provincias, como entes catalizadores de las aspiraciones y necesidades de esas comunidades.

La prensa local, como se le llama, es la primera fuente de información y debates de los pueblos y su prevalencia es indispensable para robustecer el clima democrático y amplificar los alcances de la libertad de prensa y de expresión en cualquier país.

A support to the regional press

For years, the La Vega Real Cooperative, one of the most powerful entities of its kind in the country, has been helping to develop regional journalism.

It has done so, fundamentally, through the sponsorship it offers annually for the holding of analysis and training seminars for journalists from all over Cibao and in specific actions to support independent media in the region.

Starting and sustaining a free press project, both in print, radio and television, is always a bold act if those who undertake it are journalists who do not have many resources, human, technological and financial, to get them started.

Although the La Vega Real Cooperative has a broad base of members who take advantage of the savings and loan scheme to improve their habitat conditions, it does not stop directing part of its reserves to its social commitment projects in the sphere of regional journalism.

As far as we know, it is the only mutualist institution that does this in the country, which makes it an example.

The independent communication media of their region enter their work scheme, which they support with publicity and accompaniment in training workshops and in facilities to study the profession in universities or specialized institutes.

At this time, the directors of the La Vega Real Cooperative are promoting the creation of a journalism chair as the first step towards opening a career in social communication at the Catholic University of La Vega.

They are plausible initiatives that a country in which democracy is barely being forged and that therefore needs a plurality of independent media, especially in the provinces, as catalysts for the aspirations and needs of these communities.

The local press, as it is called, is the first source of information and debates of the people and its prevalence is essential to strengthen the democratic climate and amplify the scope of freedom of the press and expression in any country.