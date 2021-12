Cada día peor

Si peor sigue siendo el caos diario del transporte en la metrópolis, más todavía lo es la falta de acciones para resolverlo.

De los cinco millones de vehículos registrados para circular por nuestras vías, la mayoría se moviliza en la capital, a paso de tortuga.

Porque de tantos que son, ya ni siquiera hay calles libres para todos.

Una ilustración del nivel de caos existente refleja el hecho de que hasta para moverse en motores se está haciendo complicado.

Aunque en el caso de los motoristas, estos gozan del privilegio de esquivar la angustia de los tapones metiéndose en vías contrarias, en las aceras y entre la masa abigarrada y torpe de los demás vehículos, siempre en marcha lenta.

Las motocicletas componen el 55.7 por ciento del stock de vehículos y sólo basta calcular que la mayoría de sus conductores se saltan todas las reglas y restricciones del tránsito.

Parecen tener el privilegio de cruzar los semáforos en rojo, sin ser detenidos ni multados, o utilizar esos vehículos para perpetrar el 80 por ciento de los actos delincuenciales, violentos o sangrientos, que se suceden.

Pese a que en otras grandes ciudades latinoamericanas operan flotillas de buses grandes y medianos que ayudan al flujo del transporte de pasajeros, nadie explica por qué aquí somos incapaces de adoptar un modelo parecido o mejor.

¿Hay o no algún plan formal del gobierno para resolver este problema, que no tenga que esperar la construcción de costosas líneas de trenes o monorrieles?

Digamos ¿para una solución o un remedio de corto o mediano plazo?

