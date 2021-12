El tabaquismo, tan mortal como el Covid

El mundo ha avanzado progresivamente en las campañas para la reducción del consumo de productos del tabaco, causantes de alta mortalidad y efectos degradantes en la salud de los fumadores.

Desde imponer una regla de ambiente limpio o sin humo hasta restricciones en las formas de mercadear productos del tabaco, existe todo un marco de iniciativas para mitigar las consecuencias del tabaquismo.

Nueva Zelandia está discutiendo una legislación para prohibir su consumo en menores de 18 años, una escala que irá subiendo anualmente durante un lustro.

España está a punto de aplicar nuevas normativas que endurecen las restricciones, todo esto con la finalidad de bajar la inquietante tasa de muertes de fumadores.

Aquí, en nuestro país, los registros del 2019 indican que el 19 por ciento de los que murieron por cáncer o enfermedades pulmonares crónicas, había consumido tabaco.

Pese a que el consumo ha bajado a un 10 por ciento en relación con años anteriores, la expansión del uso de vapeadores o hookah tiende a malograr estos progresos.

Las instituciones que luchan contra el tabaquismo propugnan porque el Ministerio de Salud Pública elabore un código de normas para desalentar el consumo, y parece que las autoridades ya están en esa tesitura.

Como en cualquier esfuerzo que esté destinado a proteger la salud humana, lo más importante es crear conciencia de los terribles daños del tabaquismo, comenzando por las escuelas y los hogares.

Y, de momento, procede invisibilizar estos productos en los comercios, supermercados y otros centros a los que concurren los menores de edad, y regular la apabullante promoción del tabaco en eventos de todo tipo, entre otras acciones estratégicas.

Smoking, as deadly as Covid

The world has progressively advanced in campaigns to reduce the consumption of tobacco products, which cause high mortality and degrading effects on the health of smokers.

From enforcing a smoke-free or clean environment rule to restrictions on how tobacco products are marketed, there is a whole framework of initiatives to mitigate the consequences of smoking.

New Zealand is discussing legislation to prohibit its use by people under 18 years of age, a scale that will increase annually for five years.

Spain is about to apply new regulations that tighten restrictions, all in order to lower the disturbing rate of deaths from smokers.

Here, in our country, the 2019 records indicate that 19 percent of those who died from cancer or chronic lung diseases had used tobacco.

Despite the fact that consumption has dropped to 10% in relation to previous years, the expansion of the use of vapers or hookah tends to spoil this progress.

The institutions that fight against smoking advocate that the Ministry of Public Health draw up a code of norms to discourage consumption, and it seems that the authorities are already in that position.

As in any effort to protect human health, the most important thing is to raise awareness of the terrible harms of smoking, starting with schools and homes.

And, for now, it is appropriate to make these products invisible in shops, supermarkets and other centers attended by minors, and regulate the overwhelming promotion of tobacco in events of all kinds, among other strategic actions.