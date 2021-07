El 4.0 nos pica de cerca

La revolución de la inteligencia se siente ya en muchas tareas y oficios que han pasado a ser automatizados.

Por medio de dispositivos electrónicos, en especial desde los teléfonos móviles inteligentes, los dominicanos pueden realizar a distancia muchas diligencias que antes imponian lo manual y presencial para ejecutarse.

La automatización de los servicios y de ciertos procesos industriales y comerciales ha avanzado en el país más de lo que muchos se imaginan.

La perspectiva es tan clara que ya el Instituto de Formacion Tecnica y Profesional ha diseñado las líneas de los nuevos modelos de trabajo que requerirá el pais para insertarse en esta cuarta revolución industrial.

Significa que, desde ahora en adelante,habrá que capacitar y formar las nuevas camadas de empleados públicos y privados al tenor de la automatización, un esfuerzo en el que los politécnicos y las universidades jugarán un rol decisivo.

Las previsiones más atendibles son las de que más de 90 millones de personas en el mundo perderían sus empleos en las actuales modalidades, producto de esta revolución de la inteligencia.

Por lo tanto, el mundo estará compelido a crear las bases para el adiestramiento de una cantidad superior, digamos 130 millones de personas, para manejar las versátiles tecnologías que reemplazarán las herramientas actuales.

4.0 Itch us closely

The intelligence revolution is already being felt in many tasks and trades that have become automated.

With the use of electronic devices, especially from smart mobile phones, Dominicans can do many errands from the distance that previously required manual and face-to-face execution.

The automation of services and of certain industrial and commercial processes in this country has advanced more than what people can imagine.

The perspective is so clear that the Institute of Technical and Professional Training has already designed the lines of the new work models that the country will require to enter this fourth industrial revolution.

It means that, from now on, it will be necessary to train and educate the public and private employees in fear of automation, an effort in which polytechnics and universities will judge a decisive role.

The most reliable forecasts are those that says that more than 90 million people in the world would lose their jobs in the current modalities, as a result of this intelligence revolution.

Therefore, the world will be compelled to create the basis for training a greater number, say 130 million people, to handle the versatile technologies that will replace current tools.