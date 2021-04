Contexto e interpretación

Miguel Franjul

Ante el alud de noticias que se di­funden al instante por las redes digitales, los me­dios tradicionales tienen la cancha a su favor para atraer lectores que procuran la con­textualizacion e interpreta­ción de los hechos relevan­tes.

Atacar la superficialidad de la noticia pura y simple es ahora una tarea ineludi­ble para aquellos medios que saben reunir todas las piezas de una historia para ofrecer­las consolidadas en un re­cuento, análisis o cotejo de antecedentes, es decir, para contextualizarlas.

En otras palabras, para ir a las causas y pormenores de un episodio, reflejar todos los ángulos posibles y agre­gar elementos de explicación o interpretación objetiva que permitan al lector una mejor comprensión del tema.

Cuando hablo de medios escritos tradicionales, no quiero sugerir que la tarea de la contextualizacion o la interpretación de los hechos sea de su exclusiva compe­tencia o interés. Los diarios digitales también pueden sa­car provecho a esta directriz y, de hecho, algunos lo están haciendo. Pero en razón de que hay campos, audiencias, horarios y estilos diferencia­dos entre impresos y digita­les, cabe bien a los primeros no echar la carrera de la in­mediatez o la superficiali­dad a las que se contraen los “breaking news”, porque ese no es ni será su punto fuerte.

Lo suyo es ir a la profun­didad de los hechos, al exa­men de sus características más relevantes, a la cali­dad escritural y a la perfec­ta armadura de las piezas del contexto, para dar a la histo­ria no sólo su real dimensión, sino para seguir su evolución y sus impactos humanos, sociales, económicos y políti­cos sobre bases concretas y objetivas.

En el fondo, es una tarea para fortalecer la compren­sión ciudadana frente a los hechos sobre los cuales el pueblo debe tomar decisio­nes, ya que sin ese empode­ramiento la democracia pier­de su valor y su dinámica, su sentido y su sustento.