Miguel Franjul

miguel.franjul@listindiario.com

La pandemia del Covid ha sido, en el argot periodístico, una noticia de patas largas. Ha sido la predominante día a día, durante todo un año, en casi todos los países más abatidos por las muertes y contagios del coronavirus.

No era para menos. Un evento de esa magnitud ha repercutido en todas las esferas de la vida y ha concitado la permanente atención de una audiencia ávida en seguirle el rastro a ese fantasma peligroso.

En periodismo, las noticias de patas largas son aquellas que, por su relevancia o el amplio interés que despiertan en los usuarios de medios impresos o digitales, tienen vocación de continuidad y actualidad.

No son noticias que desaparecen o se desvanecen en el radar de los lectores, sino que conservan un hilo conductor de larga dimensión que va dando forma a una historia cuyo final no ha llegado y por eso nos mantiene en vilo. Es lo que ha ocurrido con la noticia de la pandemia. Desde que atisbamos su cercanía, en febrero del 2020, no le hemos perdido la pista a ninguna hora, ningún día.

Por eso entra en la categoría de antológico el hecho de que en casi todas las ediciones diarias del LISTIN durante ese año y aún en lo que corre del actual, esa haya sido la noticia de cabecera, en cualquiera de sus distintos y novedosos matices.

No recuerdo otro tema, otra noticia como esta, que haya corrido tanto con esas patas de avestruz.....y que todavía lo siga haciendo.