Rescatemos a los 5 estudiantes dominicanos en Wuhan

Compartimos la legítima angustia que hoy atormenta a los cinco estudiantes dominicanos que viven en Wuhan, la ciudad china epicentro del mortal coronavirus.

Su situación luce desesperante, pues no han logrado, como es su deseo y el de sus familiares, salir de esa ciudad para eludir las fuertes restricciones a la movilidad ciudadana, pero más que eso, para evitar contagiarse con el peligroso y expansivo virus.

Tenían la esperanza de ser repatriados luego de que la Cancillería dominicana revelara que hacía diligencias ante el gobierno de Brasil para que, en un vuelo especial que trasladaría a brasileños a su país, ellos también pudiesen venir.

Pero las diligencias resultaron infructuosas y ahora los jóvenes estudiantes se hunden en la incertidumbre y el pesimismo, aparentemente sin los auxilios o asistencia adecuada para sobrellevar la carga de riesgos que impone la emergencia sanitaria en toda China.

Es imperativo, más que nada es un deber irrenunciable del gobierno dominicano, rescatar a esos muchachos.

¿De qué manera? Pues se nos ocurre que organizando su traslado a la sede de la Embajada dominicana en Beijing hasta que las condiciones permitan su regreso a la República Dominicana.

Si es pertinente someterse a una cuarentena, pues que sea la propia Embajada la que provea las condiciones para que esos cinco estudiantes permanezcan bajo el tiempo prudente de observación y, luego, retornen al país.

La secuencia de episodios relacionados con el combate a toda vela del coronavirus indica que tomará algún tiempo poner la epidemia bajo control.

De hecho, Wuhan, donde residen los cinco estudiantes dominicanos, es una ciudad fantasma, como muchas otras de China, donde la circulación de vehículos y personas es casi nula.

No hay actividad universitaria, la vida prácticamente está paralizada y los estudiantes dominicanos, por el momento, no tienen nada que buscar allí, salvo que permanecer atados a un régimen de inmovilización no se sabe hasta cuándo.

Otras naciones han ido en auxilio de sus ciudadanos, rescatándolos del peligro del contagio.

La República Dominicana no puede abandonar a sus cinco estudiantes ni a otros dominicanos que, en vista de estas circunstancias inesperadas, expresen sus deseos de salir de China hasta que cambie el actual panorama de prevalencia del coronavirus.