El espejo de Puerto Rico

Hace siete días el Listín Diario advertía que la indignación de los puertorriqueños ante los graves comentarios sexistas, homofóbicos y discriminatorios que hizo el gobernador Ricardo Rosselló a través de una red social con sus allegados, tendría consecuencias.

¡Ahí están los resultados! Rosselló tuvo que renunciar después de dos semanas de manifestaciones crecientes y sostenidas, no de sus opositores políticos, sino de todo un pueblo que no se cansó de gritar: ¡Ricky renuncia!

Aunque Rosselló no tenía intención de acogerse al pedido popular de renunciar a pesar de que lo hicieron sus más importantes ministros, la persistencia de la movilización y la justeza del reclamo popular, finalmente lo condujeron a dimitir la medianoche del miércoles, lo que hará efectivo el 2 de agosto próximo.

En pocas ocasiones Puerto Rico y otros países del Caribe habían demostrado una voluntad consensuada de que un gobernante no puede usar su posición y su condición para burlarse de sus conciudadanos y colocarse por encima de todos.

En 889 páginas con los mensajes que intercambió con funcionarios y dirigentes de su partido, Rosselló dejó sellado un tipo de comportamiento que en poco tiempo resultó inaceptable para los puertorriqueños.

Nuevamente, en este proceso y su desenlace, quedó en evidencia el importante papel que juega una prensa libre al obtener y publicar, sin temor ni favor, el contenido de ese intercambio de mensajes de un funcionario de alto nivel, que denostaba a sus conciudadanos y rebajaba la investidura del gobernador de Puerto Rico.

Ojalá que esta aleccionadora experiencia de un gobernante que no supo mantenerse a la altura de su posición, sirva de reflexión para todos los mandatarios de América, y también para sus pueblos, porque los primeros no deben faltar a los deberes y los segundos no tienen que soportar indecencias desde el poder.

Esperamos que Puerto Rico recobre totalmente la paz y que todos sus ciudadanos vuelvan a sus labores habituales, restaurando las heridas y creciéndose por encima de sus agravios y contrariedades ocasionales.