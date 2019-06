Los podcast informativos del Listín Diario

Miguel Franjul

Santo Domingo

Desde hace un par de semanas, el Listín Diario ha integrado a su menú de contenidos digitales sus podcast informativos, el formato que está marcando ahora el progresivo camino de la radio hacia la pantalla.

Así como la televisión formal ha recurrido a las plataformas digitales para sobrevivir al empuje de los canales de YouTube, Netflix y otros, así el audio busca su espacio en la esfera de las redes sociales, en forma de podcast o segmentos cortos de noticias, reportajes, historias y comentarios.

El Listín Diario digital ha hecho lo propio que corresponde a una multimedia: asumir los formatos de audio y video para dar noticias, sin dejar de hacerlo con textos reformados, sintetizados y apoyados en fotos, graficas animadas o infografías, siguiendo así la tendencia mundial de los grandes diarios del mundo.

Los podcast informativos del Listín se difunden inicialmente en dos emisiones diarias, con resúmenes de las noticias más importantes, leídas a dúo por nuestros reporteros y ejecutivos, y la aceptación de los usuarios ha sido muy positiva.

Con solo activarlos, los podcast pueden ser escuchados desde los teléfonos inteligentes en una oficina; en un auto camino al trabajo o en cualquier circunstancia, lo que permite a los usuarios enterarse de las últimas noticias sin tener que leerlas y pudiendo compartirlas con otras personas.

Tanto el The New York Times, con su podcast The Daily, como el The Washington Post, con sus novedosas transmisiones en español, han liderado esta tendencia de los diarios tradicionales reconvertidos, logrando jugosos beneficios entre sus millones de suscriptores de este formato.

Es una especie de Netflix de voz que cada vez se diversifica con podcast especializados en temas como los deportivos, gastronómicos, de cine, modas y gastronomía, y las grandes agencias de publicidad también apelan a este recurso para los anuncios de sus clientes.

Spotify, por ejemplo, ha sido un modelo elocuente en el crecimiento de esta tendencia, pues no solo vende música, que es su fuerte, sino que ha apostado a los podcast especializados al adquirir Anchor y Gimlet, las dos más grandes productoras de este formato en el mundo.

Así como el video, en su momento, fue el rey de los contenidos, ahora los podcast le disputan el favor de los usuarios. Al final, el objetivo es amalgamar la radio, la prensa escrita y la televisión (pasando por el cine) en una multimedia capaz de cubrir todo el universo de las fuentes informativas en una misma plataforma.

Por eso el Listín Diario ha entrado con sus podcast informativos en esta saga de innovaciones de la era de las comunicaciones globales, para nunca quedarse atrás de los cambios.