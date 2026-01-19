RD llega a FITUR con un ambicioso plan de atracción de inversiones

República Dominicana inicia nueva vez su amplia participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026) con un interés marcado de lograr mayor inversión y diversificación en nuevos destinos como Pedernales, Miches y Punta Bergantín.

La edición 46 de esta feria, que es la más importante de la industria del turismo mundial, abre este miércoles, momento en el que será inaugurado el stand dominicano y al día siguiente la feria será visitada por los reyes de España.

Como es ya una tradición, el Banco Popular Dominicano realizará hoy lunes un desayuno-conferencia con representantes de medios de comunicación para dar a conocer su agenda de reuniones de negocios, los resultados del año anterior y los proyectos en marcha, así como su compromiso de acompañamiento a sus clientes.

Como cada año, se han ido sumando otras entidades financieras y se prevén encuentros con los bancos Reservas, BHD y Santa Cruz. Este último entró al negocio en la feria anterior con nuevos financiamientos.

De hecho, el sector bancario, liderado por el Popular, ha contribuido significativamente con el desarrollo de proyectos hoteleros y la industria complementaria, cuyos resultados se muestran en el crecimiento de las llegadas de más de 11.6 millones de visitantes en 2025.

En diciembre pasado arribaron al país 1,392,649 visitantes, cifra que supera en 170,000 los que llegaron al país en 2024; en 197,000 más respecto al 2023, y 612,000 más que en 2019, según datos del Ministerio de Turismo (MITUR).

La institución también detalla que en enero la llegada fue de 759,929 visitantes, 740,657 en febrero, 819,979 en marzo, 749,267 en abril, 673,743 en mayo y 770,518 en junio

El segundo semestre de 2025 comprende la llegada de 863,785 visitantes, 707,175 en agosto, 490,731 en septiembre, 593,022 en octubre, 715,916 en noviembre y 976,747 en diciembre, superando este último mes con 92,618 las llegadas de diciembre 2024.

De acuerdo con el MITUR, en diciembre llegaron al país 415,902 cruceristas.

En total, el año 2025 registró otro récord, con 11,676,911 visitantes, equivalentes a 484,854 más que en 2024 y de los cuales 8,861,169 se contabilizan como turistas, es decir, pasajeros que pernoctan por más de 24 horas en el destino, duermen, comen y algunos compran artesanías y otros artículos.

Del total de turistas, 7,341,957 eran extranjeros y 1,519,211 dominicanos residentes en el exterior.

Un dato importante en términos de diversificación de la oferta es el crecimiento de las llegadas desde América del Sur, principalmente de Argentina, Colombia, Chile y Perú.

América del Norte proporcionó en 2025 el 65% de las llegadas, América del Sur un 16%, Europa un 12%, y un 7% vino desde México, América Central y el Caribe.

La terminal de mayor llegada es Punta Cana y la mayor ocupación es en hoteles (71%), seguido de alojamiento privado y en menor medida en Airbnb.

Cruceros

El país figura como el tercer destino de América Latina y el Caribe con mayor arribo de cruceristas, según un reciente estudio de la FCCA (Florida-Caribbean Cruise Association).

La FCCA es una asociación de las principales líneas de cruceros (Royal Caribbean, Carnival, MSC, Disney, Norwegian) que fomenta el turismo de ese tipo en el Caribe y Latinoamérica, trabajando con destinos y gobiernos para mejorar la industria, la seguridad y la experiencia del pasajero, con eventos anuales y capacitación en español para comunidades locales, incluyendo temas de infraestructura y desarrollo.

Esto ocurre, según expertos del turismo, porque los viajeros generalmente ya vienen con una agenda de visitas y excursiones programadas con las agencias de viajes. También ha contribuido con el aumento del gasto en compras de artesanías y restaurantes o en gitshop.

La industria de cruceros cobra una gran importancia en el mundo, al grado que ha sido llamado "turismo azul", y forma parte de los atractivos de la FITUR, incluyendo en esta edición 46 que se desarrollará esta semana en el recinto ferial IFEMA, Madrid, España, con México como país socio.

En diciembre el país recibió a 415,902 cruceristas, una cifra superior a todos los años anteriores al 2017. En todo el año 2025 arribaron 2,815,732 visitantes vía cruceros.

Según datos del MITUR, un 40% llegó por Taíno Bay, un 38% por Amber Cove, un 10% por La Romana, 6% por Cabo Rojo, 2% por Samaná y por Santo Domingo y 1% por la Isla Catalina.

Gastos de cruceristas

Según el estudio de la FCCA, el país figura como un líder mundial en la industria de cruceros, ocupando el tercer lugar de destino en la región de América Latina y el Caribe, en cuya región arrojó un impacto económico de US$4.2 billones de gasto generado por la industria.

Ubica, asimismo, un gasto promedio de US$97.

SEPA MÁS

Principales destinos

Los 10 principales destinos de llegadas de cruceros en la región ALC son Bahamas, Cozumel en México, República Dominicana, Costa Mayor en México, Puerto Rico, Honduras, Islas Vírgenes, Jamaica, San Martín y las Islas Caimán.

RD figura entre los cinco destinos más visitados. De 2,5517,540 visitantes, dice el estudio de la FCCA que el 81% desembarcó. El gasto promedio fue de US78.11, para los pasajeros en tránsito, US$36.07 de embarque y US$172.71 los tripulantes.

El 30% de los tripulantes, dice que desembarcó.

CIFRAS

FITUR tendrá nueve pabellones con la participación de 10,000 empresas, 161 países, 967 expositores y 155,000 profesionales.

La innovación, conocimiento tecnológico, digitalización e innovación y tendencias estarán presentes en FITUR TechY, Know-How & Export, Talento Sports, FITUR Next, Travel Technolog, FITUR LGTB +, FITUR Scren, FITUR Womann, FITUR Experiences y FITUR 4All.

Además de la premiación al mejor stand, serán reconocidos tres concursantes sobre la Inteligencia Artificial (IA) en la industria.