“¡Tierra y agua!”: campesinos reclaman al Gobierno sistema de riego para producir sus tierras

Ya han pasado tres años de aquella promesa del Gobierno: un sistema de riego que canalizaría suficiente agua para alimentar tanto una laguna como las tierras de los campesinos.

Fue en marzo de 2021 cuando el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) anunció el proyecto para que los campesinos de Tamayo, en la provincia Bahoruco, al sur del país, produjeran en sus parcelas.

“El canal va a conducir el agua desde la obra de tomas hasta la laguna. Y luego, en la laguna, se va a instalar un sistema de bombeo para llevar el agua a la tierra del Polvorín”, explicó de manera resumida el dirigente campesino Manuel Pérez en un audiovisual.

El material ha mostrado el cartel, autoría del Indhri, en el que informa sobre una rehabilitación de línea impulsión y un sistema de riego en Polvorín, Lago Enriquillo, Tamayo, provincia Bahoruco.

Después de tres años, los campesinos le han reclamado al presidente Luis Abinader que intervenga en el proyecto, ya que han estado esperando por mucho tiempo.

“Con cartón no se come, señor presidente. Se come accionando y sembrando comida”, señaló un parcelo durante el video de casi cuatro minutos.

Detrás de él, una decena de campesinos también demandaron la entrega del sistema de riego.

“Tierra y agua para los campesinos”, fue la consigna que protagonizaron en el audiovisual, acompañada de un fuerte palmoteo.

Uno de ellos, que no se identificó, dijo: “Le estamos haciendo un llamado al presidente de la República, a los políticos de la zona, que son los que tienen que ver con el arrendamiento de este proyecto, no tenemos emprensa. Aquí no hay fuente de empleo”.

Y remató: “La única empresa que tenemos aquí, es la empresa agrícola, y necesitamos la mano del Gobierno, para no desaparecer”.

Otro parcelero también dijo que en el Polvorín hay unas 9,000 tareas de tierra sin producir, lo que ha ralentizado la alimentación en ese lugar.

“Eso es una responsabilidad del Estado”, dijo Manuel Pérez.