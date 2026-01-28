La producción de arroz se ha hecho más competitiva frente al cereal de Estados Unidos

En las últimas dos décadas, el sector arrocero de República Dominicana ha experimentado una transformación sustancial, reduciendo la brecha de costos de producción frente al cereal importado desde Estados Unidos.

Las mejoras en la eficiencia de la producción, las estructuras de costos y los rendimientos han reducido significativamente las antiguas brechas con Estados Unidos en cuanto a precios de mercado, costos de producción y rendimientos.

Las diferencias de precios equivalentes al comercio minorista entre el arroz dominicano y el estadounidense han disminuido drásticamente, de aproximadamente el 75% en 2007 a menos del 10% en 2025, afirma el especialista en comercio internacional, Virgilio Mayol.

A nivel de finca, los costos de producción por hectárea en República Dominicana son ahora aproximadamente un 18% más bajos que en Estados Unidos, mientras que los costos unitarios de producción han caído a niveles no observados desde finales de la década de 2000.

El índice de competitividad entre ambos países se redujo de 2.13 en 2007 a 1.34 en 2024, lo que indica que se han eliminado casi dos tercios de la desventaja histórica en costos.

En conjunto, estas tendencias ilustran hasta qué punto la industria arrocera de República Dominicana ha fortalecido su posición competitiva a lo largo del tiempo, según consta en el informe: Ganancias estructurales y creciente competitividad de la industria arrocera de República Dominicana: una comparación de dos décadas con Estados Unidos, de la autoría del experto.

Costos

Mayol explica que históricamente la producción arrocera dominicana se ha caracterizado por costos de producción relativamente altos, menores rendimientos y una alineación limitada con los precios internacionales de referencia, pero ya el sector nacional ha reducido estas brechas con mejoras en la productividad y la rentabilidad y se ha vuelto más eficiente que a mediados del 2000.

“Estos cambios reflejan ajustes sostenidos a nivel de finca, incluyendo una mayor cobertura de riego, una mejor gestión de los campos y la adopción gradual de avances tecnológicos y mejores prácticas de producción, dice.

Asegura que la brecha de competitividad ha bajado, ya que en todos los indicadores examinados (precios de mercado, rendimientos, costos de producción y costos unitarios), los datos apuntan a que la industria arrocera dominicana es más competitiva hoy que hace 20 años, los costos de producción por hectárea son ahora inferiores a los de Estados Unidos y la mejora de los rendimientos ha reducido los costos unitarios de producción a mínimos casi históricos.

El índice de competitividad entre ambos países disminuyó de 2.13 en 2007 a 1.34 en 2024, lo que indica que casi dos tercios de la diferencia de costos original se han eliminado.

También, los precios de mercado refuerzan la misma dinámica, ya que los precios minoristas dominicanos, que antes eran entre un 50% y un 75% más altos que los precios equivalentes de las importaciones estadounidenses, ahora son solo un 9% más altos, y el margen de precio se ha reducido a su punto más bajo en 2025, indica.

Esto significa que el arroz estadounidense que ingresa hoy a República Dominicana compite con un producto nacional que es más rentable y tiene un precio más acorde con los parámetros internacionales, afirma.

Márgenes de precio

Desde 2007, el precio promedio del arroz al por menor en República Dominicana aumentó un 29%, de US$0.49/libra a US$0.63/libra en 2024. tras la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que afectó los precios del petróleo y los insumos a nivel mundial.

En Estados Unidos, los precios promedio (FOB) del arroz elaborado de grano largo aumentaron un 105% desde 2007, de US$0.19/libra a US$0.39/libra en 2025 (enero-julio). Al comparar los precios minoristas en RD con EE.UU. (arroz blanqueado, grano largo) desde 2007, en RD son un 50% más alto.

Actualmente, el arroz dominicano es solo un 9% más caro que el estadounidense, lo que contrasta con el 2007, cuando el arroz dominicano era un 75% más caro que el importado de USA.

A finales del 2000 y principios de 2010, los precios minoristas dominicanos eran más altos, en US$0.20 por libra, y como el margen comenzó a reducirse ya en 2025 era de US$0.05/libra, explica.

“Esta convergencia de precios indica que el precio del arroz nacional en República Dominicana ahora se acerca mucho más a los índices de referencia internacionales que antes, lo que refleja una mayor competitividad en el mercado minorista”, indica.

Eficiencia estructural

La combinación de mejoras en los rendimientos y costos de producción estables o en descenso ha resultado en una reducción sustancial de los costos unitarios de la producción de arroz en República Dominicana. En 2007, el costo de producir una tonelada métrica de arroz en República Dominicana era de US$470. Ese costo alcanzó un máximo de US$671 en 2011. Sin embargo, en 2024 ese costo se redujo a US$459/tonelada métrica, un 2% menos que en 2007 y un 32% menos que en 2011.

En contraste, según datos del ERS/USDA, a medida que aumentaron los costos de producción por hectárea, el costo por tonelada en Estados Unidos aumentó un 56%, pasando de US$220/TM en 2007 a US$344/TM en 2024.

En 2007, el índice estimado era de 213, lo que significa que producir arroz en la República Dominicana era un 113% más caro que en Estados Unidos. En 2024, el índice ha descendido a 1.34, lo que indica que la producción de arroz en RD es ahora solo un 34% más cara que en Estados Unidos.

Al comparar los costos de producción de arroz entre Estados Unidos y RD, los costos totales de producción por hectárea son menores en la RD (US$2647) que en Estados Unidos (US$3235).

En términos de modelos de producción, el sector arrocero estadounidense está altamente mecanizado, requiere un uso intensivo de capital e insumos, depende de la tecnología de semillas híbridas, la fertilización de precisión y los altos costos de combustible y maquinaria.

Según datos de ERS/USDA, los costos de producción de arroz en Estados Unidos han aumentado de US$1778/ha en 2007 a US$3235/ha en 2024, un aumento acumulado del 82% durante el período.

En República Dominicana, el modelo de producción se basa en un sistema intensivo en mano de obra y a menor escala, respaldado por sistemas públicos de riego y subsidios a los fertilizantes. Más del 80% del costo total de producción de arroz en RD se concentra en mano de obra, tierra, servicios y gastos generales, factores menos escalables y más dependientes del trabajo manual, por lo que considerando todos los aspectos, el costo de producir una hectárea de arroz en la República Dominicana es actualmente un 18% menor que el costo de producción en Estados Unidos.

Sepa más

Mejoras en el rendimiento

El rendimiento del arroz en RD ha mostrado una tendencia al alza durante la última década, alcanzando un promedio histórico de 5.28 TM/Ha en 2024. Si bien el rendimiento en Estados Unidos se mantiene estructuralmente más alto, las mejoras en el rendimiento dominicano han sido clave en la reducción de los costos unitarios de producción.

Si bien Estados Unidos mantiene una ventaja estructural y superior en términos de rendimiento gracias a la tecnología de semillas híbridas, la agricultura de precisión y la mecanización, República Dominicana ha logrado reducir paulatinamente parte de la brecha mediante una mayor cobertura de riego, una mejor gestión de los campos y una mayor adopción de semillas certificadas.

Si las tendencias actuales persisten y los rendimientos siguen aumentando, República Dominicana podría reducir aún más la brecha de productividad con Estados Unidos, especialmente en las regiones irrigadas donde los agricultores han incorporado una mejor gestión del agua y han mejorado el uso de la tecnología disponible, indica.