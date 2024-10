Circe Almánzar califica de imprudente el incremento de impuestos en las bebidas alcohólicas

La vocera de la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), Circe Almánzar, dijo que no es prudente que se incrementen los impuestos a las bebidas alcohólicas, asegirando que esta medida afectará la salud de los consumidores.

Almánzar manifestó que el incremento del ron dominicano afectará a las recaudaciones del Estado porque esto podría provocar una baja en las ventas del producto.

"Cualquier impuesto al ron sería contraproducente porque realmente no tendría los efectos que se persiguen y podría provocar efectos lesivos sobre todo a la salud de los consumidores. Este incremento realmente no va a ser efectivo. Va a provocar daños en las recaudaciones del gobierno porque podría seguir la tendencia a menos recaudaciones y una baja en las ventas del ron dominicano", expresó la jurista vía llamada telefónica en el programa radial "Zol".

Dijo que el incremento de estos impuestos le resulta preocupante por las muertes causadas en el año 2020 debido a las adulteraciones de bebidas alcohólicas que se produjeron en el país.

"Este incremento nos preocupa por el aumento en el 2020 que provocó el comercio ilícito que desbordó la ilegalidad y la evasión; también que llegó a niveles de alcohol adulterado, provocando más de 500 muertes en el año 2020, lo que nosotros tememos que pueda ocurrir nuevamente", aseguró.

Además, Almanzar expresó que, luego de pasar la curva de Laffer, contraria a lo que dijo el ministro Jochi Vicente, es la más elevada de toda Latinoamérica en el doble del promedio en consumo selectivo. Por lo tanto, el incremento en impuestos haría que el ron dominicano quede en un nivel de inequidad en otras categorías de bebidas, que lo colocaría en un estado de vulnerabilidad.

"No es prudente incrementar ni un solo peso del impuesto a las bebidas alcohólicas, no es prudente hacerlo, entonces no entendemos la razón por la cual insistir en esta propuesta porque esto realmente no tiene lógica porque los números que se ven ahí de que se van a recaudar RD$ 5,000 millones no van a ser cierto. No se podrá lograr ese objetivo", dijo Almánzar.

Expresó que para el ministro la situación fiscal es un trago amargo, al igual que para todos.

"No se trata de tú quitarle una prerrogativa a un sector, si este impuesto es efectivo o no, porque aquí estamos hablando de un impuesto que afecta al consumidor y es regresivo", dijo.

Almánzar añadió que a la hora de tomar este tipo de decisiones es importante alegar por la sensatez y tomar las medidas más procedentes; pese a esto "entendemos que es que el sector no aguanta un solo impuesto más específico porque es que ya de por sí las evidencias están claras de que el mercado ilícito es latente".