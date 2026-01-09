ABA asegura diáspora dispone de canales digitales para el envío de remesas

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) asegura que los dominicanos en el exterior cuentan con la facilidad del envío de remesas de forma digital.

La entidad que agrupa a los bancos y otras instituciones financieras dominicanas recalca que ha fomentado el envío de remesas digitales como una opción eficiente para que los dominicanos que residen en el exterior continúen remitiendo recursos hacia su país de manera rápida y segura, así como con menores costos y el aval del sistema financiero nacional.

"Destacamos que el envío digital de remesas elimina los desplazamientos, las filas y los horarios limitados para quienes reciben los recursos. Desde cualquier aplicación bancaria en Estados Unidos, una persona dominicana puede transferir directamente a cualquier banco de la República Dominicana", señaló el gremio a Listín Diario.

La ABA expuso su opinión a propósito de la puesta en vigor en Estados Unidos de un impuesto de 1% a algunos tipos de remesas.

Otro aspecto relevante es que las remesas digitales se mueven dentro del sistema financiero formal, protegido por los estándares de seguridad de la banca dominicana y estadounidense, en materia operativa y de ciberseguridad, dice la ABA.

Además, agrega que cada transacción queda registrada, reduciendo riesgos de pérdida, fraude o intermediarios informales.

Asimismo, al enviar y recibir por vía digital, tanto el remitente como el receptor generan un historial financiero y eso les abre puertas a hipotecas, créditos, seguros, tarjetas y otros servicios bancarios.

El envío por canales formales es una forma práctica de integrarse plenamente al sistema financiero dominicano.

En este contexto, agregó que desde que desde la ABA están impulsando la implementación de la hipoteca digital, una iniciativa priorizada dentro de la Iniciativa Presidencial Meta 2036, con la finalidad de que dominicanos residentes en el exterior puedan cumplir el sueño de adquirir una vivienda en República Dominicana, firmando digitalmente todos los trámites financieros y legales requeridos para comprar una vivienda.

Revela que en una segunda etapa, se espera extender este mismo enfoque a la compra de vehículos de motor y al ahorro voluntario en cuentas de capitalización individual, de modo que las personas puedan construir un ahorro adicional para el retiro o destinarlo, según sus necesidades, al inicial de una vivienda, a un fondo de emergencia familiar u otras metas de consumo y planificación financiera de largo plazo.

"Desde la ABA entendemos que esta coyuntura constituye una oportunidad para seguir fomentando la bancarización entre los ciudadanos que residen en el exterior, lo cual va acorde con las iniciativas implementadas de los bancos dominicanos, entre las cuales figura la posibilidad de apertura de cuentas digitales desde el exterior para quienes posean cédula dominicana y realicen la debida validación de seguridad", señaló el gremio.

Algunos economistas han señalado la posibilidad de que por el impuesto se reduzcan los envíos, pero otros aseguran que en el país el impacto será poco significativo, debido a los avances tecnológicos y el uso de canales digitales para los envíos.

El impuesto es parte de “Una Gran y Hermosa Ley” (One Big Beautiful Bill) aprobada en Estados Unidos y “solo se aplicará a remesas enviadas mediante efectivo, giros postales o cheques de caja”, dejando fuera las transacciones electrónicas.

El impuesto entró en operación el pasado 1 de este mes y deja libre las transferencias digitales o bancarias, y según reportes internacionales crea una gran controversia, porque muchos migrantes carecen de cuentas bancarias en Estados Unidos.

SEPA MÁS

Para el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, el impuesto del 1 % a las remesas no hará caer el monto total que llega al país. Lo que cambia es la composición, cómo se envía el dinero: menos efectivo, más canales digitales.

Si ve un impacto de fondo social y distributivo, porque el costo golpea más a quienes dependen del efectivo.

En tanto, el economista Richard Medina opina que el impuesto a las remesas es muy bajo y, por tanto, no cree que genere diferencias relevantes en las remesas que se reciben en República Dominicana.

"En el caso de RD, donde se proyecta recibir unos US$12,500 millones en 2026, el 1% de eso serían unos 125 millones de dólares de recaudación en 2026", señaló.

Este monto, agregó Medina, probablemente será cubierto por los dominicanos que envían las remesas, y no por los que reciben remeses, por lo que no esperaría que se reduzca el flujo de remesas hacia República Dominicana.

Cree que algunas empresas remesadoras, especialmente aquellas que envían a países de África, estarán aumentando sus precios ligeramente por la declaración de impuestos que deben hacer.