FMI sugiere “no saltarse esfuerzos políticos” para aplicar reformas

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, sugirió ayer a los gobiernos que “no hay que saltarse esfuerzos políticos” ante los rechazos de la población a las reformas fiscales.

Esa es la clave, dijo, al reconocer las dificultades que enfrentan los gobiernos en los respectivos congresos para su aprobación.

Valdés respondió a una pregunta de un periodista de Colombia, presente en la sala de prensa donde se realizó la conferencia en Washington, EE.UU., para la presentación del Informe Regional Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe, como parte de las Reuniones anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial, el cual planteó las dificultades para lograr consensos en la población, sobre la reforma fiscal, presentada ante el congreso colombiano.

El caso de Colombia es muy parecido al del país, donde el Gobierno dominicano se vio precisado a retirar su propuesta de reforma fiscal por el amplio rechazo de varios sectores, incluyendo expertos tributarios y economistas.

Para el FMI, continuar con las reformas estructurales será clave, para así para impulsar el crecimiento potencial y elevar los niveles de vida, según se plantea en el informe presentado ayer.

La pregunta

El periodista colombiano dijo en la conferencia que, en Colombia, no se ha podido aprobar una reforma para buscar RD$3,000 millones, por lo que pidió al director Valdés una recomendación para que las reformas avancen y los gobiernos de los países no sufran esos tropiezos en los congresos, y puedan mejorar el flujo de inversiones y el comercio sea dinámico.

Citó que la economía colombiana crecía en 4% del producto interno bruto (PIB) y actualmente solo en 2%.

Valdés respondió en español a la pregunta también formulada en español: “Lo que usted muestra es la dificultad de esas reformas”, y explicó que cuando en el organismo dicen que se hagan las reformas lo hacen a sabiendas de que la política es difícil. Agregó que no porque haya dificultades no hay que hacerlas, porque es clave para la región seguir acelerando el paso de las reformas, que “ojalá sea para el crecimiento, “y no solo para otras cosas”.

Remarcó en la importancia de hacer las reformas por el crecimiento potencial, “porque incluso el potencial de los países que crecían más rápido hace cinco o diez años, como la Alianza del Pacífico, ha vuelto a estar en el promedio y nosotros estamos preocupados de que con ese crecimiento tan bajo, más bajo que Europa emergente, muchísimo más bajo que el de Asia emergente, las necesidades sociales y fiscales no se van a resolver.

Valdés reiteró que el llamado es a hacer esfuerzos, “no hay aquí como saltarse el esfuerzo político”.