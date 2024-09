Gobierno anunciará la eliminación y fusión de instituciones

El Gobierno presentará el lunes una propuesta para reducir el gasto público, con la cual pretende eliminar y fusionar varias instituciones públicas.

Sobre el plan de reducción del gasto público se espera que sea el tema del que hablará el presidente Luis Abinader, en su conferencia oficial La Semanal.

La reducción del gasto público, sobre todo, el corriente, es una recomendación de organismos internacionales y de los propios funcionarios ante la rigidez presupuestaria con la cual se manejan las cuentas públicas y el crecimiento que registra.

Con estas propuestas de eliminación y fusión de instituciones, el Gobierno se propone reformar el gasto público sin tocar la parte fiscal, por lo menos la impositiva. La reforma fiscal será presentada posteriormente, y aunque no se conoce una fecha fija, según se infiere será este mes o principio de octubre, en vista de que el gasto es parte integral del sistema.

El Estado dominicano tiene en operación 58 organismos autónomos y descentralizados no financieros y 8 instituciones públicas de la Seguridad Social y a todos les mantiene asignaciones en el presupuesto anual.

En junio de este año, el gasto corriente contemplado era de RD$336,016.9 millones, de los cuales RD$302,016.9 fueron a sueldos y salarios. Mientras que en el caso de las contrataciones de bienes y servicios el monto era de RD$16,733.7 millones. A julio, el total ejecutado en consumo fue de RD$706,221.8 millones, y de estos fueron a remuneraciones RD$252,766.3 millones; RD$178,577 a sueldos y salarios, mientras que a contrataciones de bienes y servicios fueron RD$73,999 millones.

En su informe de ejecución presupuestaria de medio término, el Gobierno establece que la rigidez del gasto público es de 35.5%, ya que por concepto de asignaciones se eroga el 65.4% a distintas instituciones por mandato de leyes, como la del 4% del producto interno bruto (PIB) a Educación; 8.8% a gobiernos locales, 6.3% al Banco Central y 3.4% al pago de la deuda, entre otras, quedando poco para gasto de capital.

De hecho, el 85.8% del total de gasto presupuestario es corriente y el 14.2% es capital.

En término general el gasto del Gobierno, contemplado en el presupuesto anual 2024 es de RD$1,418,686.5 millones. De éstos, RD$1,217, 765.9 millones son gastos corrientes (16% del PIB); y el 2.7% del PIB es capital.

En 2024, el Presupuesto Nacional es de RD$1,532,354.6 millones.

Peso

Además, del peso que implica el servicio de la deuda pública (amortización e intereses) en el gasto del Gobierno las remuneraciones, principalmente sueldos y salarios y las transferencias corrientes establecidas por ley y las contrataciones son el grueso de los egresos.

Entre enero y junio de 2023 el gasto corriente fue de RD$529,351.3 millones y en igual fecha de este año eran RD$597,079.9 millones, versus RD$74,381.3 millones de gasto de capital (inversiones públicas). Gran parte de las transferencias fueron al Servicio Nacional de Salud y las EDE (Edesur y Edeeste) y al pago de intereses de la deuda.

Organismos

Mejorar la eficiencia del gasto y una mayor focalización de los pagos por transferencias son tareas pendientes que podrían ahorrar más del 4 % del PIB, según estimaciones del BID.

En un estudio sobre el país, el BID recomienda eliminar “filtraciones” o “ineficiencias” en el gasto público, al encontrar salarios públicos más elevados que en una misma posición en el sector privado.

En su reciente visita al país como parte del Artículo IV, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió eliminar exenciones, y menores subsidios al sector de la electricidad y transferencias no focalizadas.

Una medida de eficiencia y justicia social en el gasto público sería la de evaluar que una persona no tenga más de un empleo o no reciba además del empleo ingresos por contratos y que la jornada laboral en el Estado tenga que ser completa, para reducir la concentración y la desigualdad y,“de esa forma habrá espacio para los miles de dominicanos que están desempleados porque buscan y no encuentran”, se explicó