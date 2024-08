Superintendente juramenta al nuevo intendente del Mercado de Valores de República Dominicana

Ángel Julián Serulle Joa fue designado por el presidente Luis Abinader Corona, mediante el decreto número 466-24, como nuevo intendente del Mercado de Valores; quien fue juramentado este martes por el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read.

Al tomar el juramento, Serulle Joa agradeció al Presidente Abinader por la confianza depositada para ocupar el cargo. A su vez se comprometió a cumplir y desempeñar sus funciones apegado a las leyes, reglamentos y normativas del sector, así como las que rigen la función pública. De su lado, Bournigal Read felicitó al nuevo titular y le auguró éxitos en sus nuevas funciones.

Serulle Joa posee amplios conocimientos en materia comercial, con dilatada experiencia en el sector de mercado de capitales en su ejercicio profesional privado.

Juramentación.Fuente externa

Tiene maestría en Derecho de los Mercados Financieros en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE-ICAI), Madrid, España; además de vasta preparación profesional en el Derecho de los Mercados Financieros, en varios organismos reguladores y autorreguladores internacionales, como son el National Association of Securities Dealers, el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, the Securities and Exchange Comission de los Estados Unidos de Norteamérica, el Banco de España, el Banco Mundial, la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, entre otros.

Serulle Joa sirvió como director de Autorización y Registro, posteriormente director de Ofertas Públicas en la entonces Superintendencia de Valores, desde el 2005 hasta el 2010, gestión en la cual se destacó por su vocación de servicio, compromiso y profesionalismo.

Por igual, fue miembro representante de esta Superintendencia ante la Superintendencia de Pensiones. Además, colaboró en el proyecto de Ley de Fomento al Mercado Hipotecario y de Fideicomiso del país.

El acto de juramentación se realizó en la Escuela del Mercado de Valores de la Superintendencia, en presencia del presidente del Consejo Nacional del Mercado de Valores, Ervin Novas Bello, demás miembros de dicho órgano colegiado, María José Martínez, Abraham Selman, Marcos Iglesias, Miguel Nuñez y Javier Lara; así como de los directivos del ente regulador.