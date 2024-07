Economista internacional sugiere frenar emisiones del Banco Central

República dominicana se prepara para aplicar reformas estructurales para transformar su economía, por lo que debe evitar caer en “una fatiga de reformas”, poner un freno a las emisiones monetarias del Banco Central y analizar si realmente la presión fiscal es baja, porque no lo es, con una informalidad laboral mayor del 56%.

Esos fueron parte de los señalamientos sobre la economía dominicana de los economistas en jefe de las firmas Tressis, Daniel Lacalle; y de Bladex Panamá, Edmundo Rivera, durante una visita a Listín Diario.

Lacalle, economista en jefe de Tressis, una firma global que se dedica a analizar a 150 países en general, sugiere parar las emisiones de certificados del Banco Central, que define es como "una bomba de relojería".

Rivera, en tanto, plantea aplicar una reforma tributaria integral de las "4 C", y similar a dos trenes (la parte fiscal y el apoyo al sector privado). Ambos han visto procesos de reformas de una gran cantidad de naciones, y coinciden que el país debe aprovechar la oportunidad de repetir o superar las reformas de los años 1990.

Frenar emisiones del BC

Para Lacalle, economista en jefe de Tressis, es preocupante que un país con un crecimiento económico como el de República Dominicana, con remesas muy potentes y crecimiento en el turismo, haya emisiones constantes en el Banco Central, que define como “una bomba de relojería” que hay que corregir.

Lacalle afirma que aun cuando ese un problema que requiere de tiempo, cree que lo primero que hay hacer es limitar la potestad del Banco Central de emitir deuda remunerada, porque esta compite no solo con la deuda estatal, sino con la inversión en toda la economía, debido a que hay un gran capital ahí que debería ir a la economía real.

Como segunda recomendación, dijo que esa deuda, que se consolida con la estatal, debería estar en los mercados como está la estatal, porque entonces está compitiendo. Y, en tercer lugar, sanear las reservas internacionales del Banco Central, que según dice “están profundamente impactadas por esas emisiones”.

El economista en jefe de Tressis, aduce que revertir esto necesita tiempo, pero hay que evitar que se convierta en un problema mayor.

“Ahora, las remesas están desplazando un problema monetario absolutamente peligroso, que es la emisión constante por parte del Banco Central, de deuda remunerada. Eso es una bomba de relojería a medio plazo, que significa siempre más inflación a largo plazo, porque es emisión monetaria diferida”, enfatizó La Calle.

Sostuvo que el crecimiento económico, de las remesas y del turismo están disfrazando esa emisión monetaria, y solo se necesita una contracción en el crecimiento económico para “saltar”.

Lacalle afirma que no es honesto de las autoridades girar el debate solamente sobre una reforma fiscal, que solo aportará un 1% al PIB, “cuando el problema lo tiene el Banco Central en un 15% del producto interno bruto”.

Señaló que con un problema fiscal y monetario que suma el 20% del PIB, “es centrarse en la última gota que llena la bañera y no en la cantidad de agua que se ha acumulado en el tiempo”.

Indicó que en todos los países que visita ha visto que al momento que se frena la emisión en el Banco Central, el tema fiscal y el monetario se paraliza inmediatamente, al recalcar que si el Gobierno no quiere empobrecer a los ciudadanos con inflación tiene que parar eso.

Afirma que con el crecimiento de la economía, remesas y turismo la inflación debería ser de 0.1% o de 0.5% del PIB.

“Es darse cuenta de eso, ponerle freno al Banco Central, es ponerle freno al Estado, no hay otra manera.

Impuestos y reforma

Dice que un país que se va por la consolidación fiscal sobre ingresos va a fracasar siempre, porque los ingresos son cíclicos y los gastos son anualizados y consolidables, ya que en el mundo no existe un Gobierno que empiece con un presupuesto base cero.

Llamó la atención sobre el hecho de que se repita que el aumento de impuestos se haría sobre el 1% de la población, porque eso es un truco que viene desde la época de El Príncipe, de Maquiavelo (Nicolás Maquiavelo), que no es verdad, porque siempre caerá sobre la “clase media”.

Reiteró que las reformas fiscales aplicadas sobre la base de los ingresos generan el problema de perpetuar desequilibrios en cuanto a gastos. Sugiere dejar de lado la visión fiscalista de que los aumentos de impuestos no van a distorsionar la economía y precisó que en una economía más de un 50% informal o sumergida no es verdad que los impuestos sean bajos, además que son injustos porque caen los que siempre pagan.

Los impuestos son altos, dijo, y la mayoría de las economías emergidas es porque no pueden pagar.

“Yo veo que se están centrando en el dedo en vez de tirar a la luna y por eso es tan importante la reforma del CREES, porque no se están fijando que tienen un agujero fiscal”, indicó.

Citó la doble penalización para la sociedad que significan las EDES y destacó que el problema que el mundo ha olvidado y es administrar.

Los profesionales de la economía, La Calle, y Rivera, de las prestigiosas firmas internacionales dedicadas al análisis de las economías de múltiples países, incluyendo República Dominicana, participaron la semana pasada como expositores principales de la conferencia: “Retos y oportunidades de la economía internacional”, conjuntamente con el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), representada por el economista Miguel Collado Di Franco.

Posición de Edmundo

El economista Edmundo Rivera sostuvo que todas las condiciones están dadas para lograr una reforma correcta, impactante y multiplicadora. Dijo que es muy difícil enmendar lo que no se ha hecho bien y se ve en el hecho de que hoy día la economía está creciendo, pero la gente se queja del costo dela vida, del costo de transacción y de los servicios.

Señala que se mira más la tasa que el rendimiento y por eso en los primeros años el ingreso ya está agotado. Afirma que, si se analiza el gasto, este ha crecido exponencial y eso siempre genera necesidades. Cree que hay que cambiar la pregunta de cuáles son los objetivos de la reforma, si es para mejor crecimiento, mayor desarrollo, ahorro e inversión.

Si es para lograr el grado de inversión, dijo, hay que aumentar las exportaciones seis veces a lo que se exporta hoy.

Edmundo Rivera.Fuente externa

“Creo que el Gobierno está en una oportunidad de oro para recorrer el sendero correcto”. Edmundo Rivera Economista.

El economista ha sacado cuatro conclusiones que denomina las “4 C” y es en primer lugar la capacidad o competencia de las autoridades que estén implementado las reformas; la consistencia o coherencia de las reformas; la comunicación y la condición (coraje o valentía).

“En el momento que el Banco Central se convierte en proveedor de liquidez de primer recurso siempre se destruye el poder adquisitivo de la moneda y con eso se empobrece a los ciudadanos, siempre”. Daniel Lacalle Economista.

Daniel Lacalle.Fuente externa

Sepa más

Al FMI

Respecto a que la recapitalización del Banco Central es parte de las recomendaciones de las misiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista Lacalle dijo que eso es “normal”, porque esa no es la preocupación del FMI, sino que se repague la deuda, que los compromisos se cumplan.

Sostuvo que ni porque lo diga el FMI, los gobiernos no pueden continuar con “un agujero fiscal” que a medio y largo plazo salta siempre, y puso de ejemplo que no hay el mundo una economía que no haya tenido un problema monetario con un problema como ese. Recalcó que el Banco Central es el proveedor de liquidez de último recurso, no de primer momento.

¿Quién es Daniel Lacalle?. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Investigación Económica por la Universidad Católica de Valencia y Postgrado en el IESE (Universidad de Navarra). Dio clases en el máster en Mercados Financieros Internacionales en el Instituto de Empresa (IE Business School).

Según Wikipedia, en España es conocido por escribir libros y por su presencia en los medios de comunicación, donde ha defendido el liberalismo económico con medidas como la disminución del gasto público y la reducción de las competencias del Estado, además de la privatización de sectores estratégicos.

¿Quién es Edmundo Rivera?. Economista, vicepresidente del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), con sede en Panamá. Tiene más de 20 años de experiencia en distintos proyectos de economía y finanzas, en el ámbito privado y el sector público. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República dominicana (Intec). Cursó una maestría en Economía Aplicada y Financiera en el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente está aplicando inteligencia económica en las decisiones de riesgo-país tesorería y negocios en los 23 países de América Latina y el Caribe, donde la institución participa.