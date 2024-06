Economista cree vital que el país conozca el alcance de la reforma

El economista Henri Hebrard considera vital que la población comprenda el alcance de la reforma tributaria y la importancia de su ejecución, de que en tres o cuatro años el país tendrá un ahorro de al menos un 30% en el pago de los intereses de la deuda, y una reducción en la tasa de interés en todo el sistema, para beneficio de la clase media.

Sostuvo que es necesario presentar los objetivos y las consecuencias de la reducción de la informalidad, la evasión y los subsidios, porque si no pone, “automáticamente se crea el incentivo perverso de no resolverlo, porque siempre será más fácil aumentar la tasa de un impuesto”.

Agregó que esto es lo que genera resistencia de los que tienen que cumplir con la reducción de las pérdidas, de la informalidad y de la evasión.

El profesional de la economía dijo al participar en el Panel de Expertos de Listín Diario, al que acudió junto a los economistas Richard Medina y Leonardo Conde, que hay que enfocarse en el consenso que debe haber, porque no existe, y determinar un déficit fiscal aceptable, que permita desmontar la alta carga que implica en el presupuesto el pago de los intereses de la deuda.

Además, Hebrard precisó que es igual de importante tomar en cuenta que la sostenibilidad del nuevo modelo económico se sustenta en la equidad generacional y no será justo cargar a la próxima población de la falta de disciplina fiscal.

Igualmente, considera que si se trata de un gasto de capital sería distinto, porque las generaciones futuras se beneficiarán, pero según observa no hay consenso de cuál deberá ser el nivel déficit.

El país, dijo, necesita financiar el desarrollo. Para el economista es positivo que la gente entienda que el peso de la deuda como porcentaje del producto interno bruto (PIB) es irrelevante, que la preocupación debe venir de cuánto del presupuesto, de los gastos corrientes, hay que dedicar para pagar intereses de deuda, porque ese valor es el que resta libertad para la inversión pública.

Inversiones más seguras

En opinión de Hebrard, al presentar la trayectoria del desmonte gradual el déficit se enviará uno de los grandes objetivos sobre el grado de inversión que busca el país, que consiste en las notas que colocan las agencias de crediticias de inversión (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch) muestran a los inversionistas que no es de carácter especulativo, sino que es seguro invertir aquí. Dijo que el país no está lejos del grado inversión, luego que las reformas maduren de tres a cuatro años de haber sido aplicadas y den resultados.

“Si logramos esto”, dijo, se generarán dos impactos extraordinarios para República Dominicana. “Del lado del pago de los intereses vamos a tener un ahorro de un 30% en el pago de los intereses. Estamos hablando solamente de intereses del sector público RD$70,000 a RD$80,000 millones de ahorro, que eso nos libera una gran porción del déficit fiscal”. En ese contexto, indicó Hebrard que el beneficio no será solamente para el Estado, sino para todo el sistema, porque las empresas y las personas van a tener una baja en las tasas de interés y eso va a ser un alivio muy importante.

Recordó que muchos inversionistas quieren invertir en el país y si hay grado de inversión y se aplican otras reformas se manda una buena señal pueden elevar la inversión extranjera a US$8,000 millones, y no hacen porque sus leyes internas no le permiten colocar inversiones donde no hay grado de inversión.

Y, por eso es importante la narrativa de las reformas, para que dentro como fuera se cree una dinámica positiva y la población pueda aceptarla.

HEBRARD ESTIMA QUE EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA SERÁ SOMETIDO EN ESTA LEGISLATURA.