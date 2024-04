República Dominicana: Líder de crecimiento económico en América Latina próximos cinco años

República Dominicana experimentará la tasa de crecimiento más alta de América Latina durante los próximos cinco años, según un análisis de la publicación digital Latinvex en base de nuevos datos del Fondo Monetario Internacional. (FMI).

Aunque el FMI espera que Panamá registre la mayor expansión económica este año, los próximos cinco años estará dominado por la República Dominicana (con casi el 5.1 %).

Panamá está viendo una desaceleración causada por una combinación de factores, incluido el cierre de una mina de $10 mil millones operada por la canadiense First Quantum y una severa sequía que ha afectado al Canal de Panamá, dice.

Tanto Brasil como México, las dos principales economías de América Latina, estarán entre los tres con peor desempeño durante el período 2024-28, con un crecimiento promedio de solo 1.9 por ciento y 1.3 por ciento, respectivamente.

Ecuador registrará la expansión más débil en el análisis, con un aumento promedio del PIB del 1.3 por ciento, según proyecciones del FMI.

La República Dominicana, la séptima economía más grande de América

Latina, ha estado experimentando un fuerte crecimiento liderado por un turismo récord, la construcción y la manufactura de zonas francas, según datos del Banco Central.

Un factor clave que también ha impulsado la economía han sido los fuertes flujos de remesas, que alcanzaron los 10.200 millones de dólares el año pasado.

La publicación indica que la fortaleza de la economía probablemente será un factor detrás de la esperada reelección del presidente Luis Abinader en las elecciones del 19 de mayo.

Latinvex publica noticias diarias y análisis semanal sobre los

negocios de América Latina, incluyendo rankings sobre las 500 mayores empresas, los prinicipales bufetes, los 100 abogados más importantes y los mejores y peores países en desempeño macroeconómico, infraestructura, impuestos y seguridad. Su contenido has sido citado por medios como The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, Time y Newsweek.