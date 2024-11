Superintendencia de Electricidad estima sistema eléctrico se desarrollará en un 25% para el 2025

La superintendencia de electricidad realizó un encuentro con editores para tratar temas sobre el incremento de sistemas eléctricos en República Dominicana y los avances de este, así como la implementación de paneles solares.

"El sistema eléctrico ha crecido y se puede demostrar por qué uno de los mayores incrementos en la economía en el país ha sido la electricidad y el turismo", mencionó el superintendente de electricidad Andrés Astacio Polanco.

Polanco explicó que se espera que para el 2025 el sistema eléctrico aumente en un 25% para equilibrar la carga electrónica de los últimos años.

“Nos encontramos aún 14 o 15% sumando 10% hidráulico, lo que significa que estamos alcanzando nuestra meta de llegar a un 25% de desarrollo del sistema electrónico en el 2025”, afirmó Polanco en un encuentro con editores economistas.

Polanco mencionó que la actual administración de la Superintendencia de Electricidad (SIE) ha sido parte del proceso para hacer posible que entren 1,500 megavatios al sistema eléctrico nacional en el último año.

Por lo que en lo que va de año la SIE ha instalado al menos 800 megavatios renovables y 500 térmicos. Además, se prevé que a principios del próximo año entre la central eléctrica renovable cuatro con unos 130 o 140 megavatios adicionales.

El superintendente eléctrico dijo que la siguiente meta en desarrollar es elevar el crecimiento de electricidad a un 30% en el año 2030. “Si logramos cubrir el 25% para el 2025, perfectamente estamos encaminados para llegar al 30%”, mencionó.

Asimismo, Polanco destacó que los niveles de consumo eléctrico han aumentado y, en conjunto a esto, las facturas, ya que, debido a la presencia de calor en el país, los usuarios suelen hacer altos niveles de consumo eléctrico.

“Ha habido una política pública de incremento de la disponibilidad del servicio eléctrico. Este año estamos en un promedio de un 98%, todo esto en un esquema, como todos sabemos, de crecimiento de la demanda eléctrica. La demanda eléctrica este año ya superó los 3,800 megavatios para que tengamos una idea; en el año 2019 éramos 2,800”, explicó Polanco.

Para esto se realizarán mediciones eléctricas y evaluaciones de lugar con técnicos expertos que garanticen la conformidad del usuario que requiere el servicio.

En estas evaluaciones se tomará en cuenta los objetivos que consuman electricidad y cuántos de esos necesitan, ya que según el superintendente: “A un usuario pequeño no le puedo cobrar una tarifa binómica porque tengo un factor de producción muy bajo y no se le puede cobrar lo que no consume”, puntualizó.

SIE educa sobre energía

Por otro lado, el superintendente explicó que, junto a otras instituciones, buscarán educar a técnicos eléctricos para que estos, bajo las nuevas normativas de eficacia y seguridad al usuario, incrementen sus conocimientos para aumentar su competitividad.

Polanco explicó que, al momento de llegar el técnico al hogar, el usuario tiene derecho a solicitarle su carnet donde esté registrado como técnico en el área que fue solicitado y puede verificarlo a través de las páginas digitales, donde mostrará su fotografía, código y desempeño.

También, a través del programa SIEduca, se ha impactado a más de 5,400 estudiantes de colegios y escuelas politécnicas a nivel nacional.

Una de las iniciativas de SIEduca es el taller educativo interactivo “Yo Soy Energía”. En este taller, se abordan aspectos relacionados con la electricidad, desde su historia hasta la importancia del uso eficiente.

Además, para los próximos cinco años se prevé la extensión de 1,900 megavatios más. En lo que concierne a la transmisión, se ha concretado la ampliación de las redes de 345 kilovoltios hacia el norte y sur del país.

El Superintendente de Electricidad dijo que la energía debe ser sostenible, es por eso que se ha abierto la mesa del diálogo para quienes colocan paneles solares en sus viviendas y empresas, los cuales han apostado a ser productores de su propia electricidad renovable y piden que los costos de la colocación de los paneles no sean excesivos, sino un pago justo.

Sobre esto, el exsuperintendente de Electricidad, Francisco Antonio Méndez, ha reaccionado a los debates generados por este tema, considerando que las recomendaciones realizadas por el ente regulatorio del sistema eléctrico sobre el uso de los paneles solares deben ser revisadas, tras considerar que la industria eléctrica tiene que ser sostenible y rentable.

Méndez mostró su asombro con la decisión de la SIE, la cual apenas dos días después de realizar vistas públicas para conocer el borrador del Reglamento para la Aprobación, Interconexión y Operación de Instalaciones de Generación Distribuida en Energía ya estaba publicando las acciones que se tomarán.

El exsuperintendente entiende que la tarifa colapsará si no refleja los costos para hacer la inversión en generación, distribución y transmisión que permita tener un sistema estable, de alta calidad y que crezca acorde con la demanda.