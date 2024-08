Moreno San Juan cree misión imposible” abastecer la demanda sin las inversiones necesarias en redes

El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, dijo a Listín Diario que es elemental que se den apagones para hacer mejoras en las redes de distribución eléctrica, y que tratar de abastecer el 100% de la demanda sin las inversiones en redes es “una misión imposible”.

Para diciembre de 2026 se pretendía suplir el 97% de la demanda promedio, sin embargo, en los últimos cuatro años se ha abastecido más del 97% de la demanda, y en algunos momentos hasta un 99%, dijo el experto.

“Y eso es una realidad y el mayor logro en el subsector eléctrico. En el mejor mes de antes del 2020, diciembre de 2019 se abasteció solo el 89% de la demanda”, indicó.

El tratar de abastecer el 100% de la demanda sin inversiones en las redes es una misión imposible, y en la medida que la misma aumenta, los problemas de sobrecargas en las redes han aumentado, hasta en zonas de los antiguos circuitos 24 horas que eran los que presentaban mejores condiciones en las redes y bajos niveles de pérdidas en general (buena medición y bajos niveles de fraude), explicó.

Moreno San Juan manifestó que en la actualidad el esfuerzo debe centrarse en mejorar de las redes, que no existan servicios sin medición y eliminar el fraude o robo de energía.

Recordó que cada empresa de distribución presenta una realidad diferente.

Edenorte, afirmó, es la distribuidora con mejor desempeño, en cambio, Edesur disminuyó su desempeño. Sin embargo, en ambas empresas las pérdidas no técnicas se reparten por igual entre la no medición y el fraude, aunque ambas son recuperables en un par de años, con un buen plan de inversiones, de acuerdo a Moreno San Juan.

En el caso de Edeeste, es más complicado, porque las pérdidas no técnicas, las correspondientes a no medición representan el 70 % de todas las pérdidas, el fraude un 30%. Aduce, que en esta distribuidora la recuperación demandará mucho mayor esfuerzo y no menos de cuatro años.

En las últimas semanas se han registrado una serie de apagones en el país, producto de una gran demanda de energía frente a la fuerte ola de calor que ha afectado el sistema de distribución por una sobrecarga en las subestaciones y en transformadores según las autoridades del sector.