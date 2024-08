Milton Morrison dice que ya no quería seguir en Edesur

El exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad Edesur, Milton Morrison, expresó que después de estar durante cuatro años en la entidad ya no quería seguir ahí.

“Ya yo no quería seguir en Edesur porque yo creo que yo soy más que energía y le agradezco al presidente Abinader que me dio otra posición. Ya esa era una decisión que yo tenía desde el año pasado, de cerrar un ciclo… eso fue una petición”, manifestó en el programa radial matutino “Esto no es radio”.

Morrison explicó que le hizo ese pedido en varias ocasiones al presidente y a Celso Marranzini.

“Eso se lo pedí yo en varias ocasiones al presidente y al mismo Celso. Le dije, mire, don Celso, yo quiero ya después que pasen las elecciones, emprender un nuevo rumbo para que usted sepa”, dijo.

Agregó que le dijo a Marranzini: “No es porque no lo apoye, yo me siento muy bien trabajando con usted, porque usted es un gerente, un conocedor y eso, pero yo quiero enrumbarme hacia otras cosas, y hasta le dije, don Celso, hable con el presidente para que él sepa que los dos estamos de acuerdo en que yo quiero cerrar un ciclo y abrir otro”.

Declaraciones de Marranzini

Morrison dio estas declaraciones luego de que Celso Marranzini señalara que la empresa pasa por una situación crítica debido a la ineficiencia en la planificación de compras de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, en especial de Edesur.

Morrison defendió su gestión asegurando que realizó “una de las gestiones más eficientes y transparentes” de esa entidad.