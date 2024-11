Del periodismo a emprender con éxito en el mundo de la joyería

Su sueño fue siempre convertirse en periodista y para eso se preparó en sus estudios universitarios. Ejerció el oficio y se especializó en comunicación estratégica, pero como a muchas personas, el desempleo y el encierro generado por la pandemia del Covid-19, le llevó a desarrollar su capacidad para reinventarse y emprender su camino como empresaria, emprendiendo en la venta de accesorios y artículos de joyería.

“Zona Trendy (hoy Trendy Jewelry) es mi primer emprendimiento y lo motivó el desempleo. Mi proyecto surgió en octubre de 2020, en medio la etapa más retadora que como generación hemos vivido, la pandemia del COVID-19, en la que yo perdí mi principal empleo y con la liquidación que recibí decidí emprender porque sabía que era muy difícil conseguir trabajo en ese momento”, comentó Cinthia al Listín Diario.

Madre de dos niños, Cinthia refiere que después de sopesar varias opciones decidió emprender en la venta de accesorios y joyas, porque “de todos los renglones femeninos siempre ese ha sido mi favorito y me consideraba un tanto conocedora. A pesar de no haber tenido experiencia alguna en ventas, decidí apostar a mis habilidades como comunicadora”.

Señala que los retos han sido muchos "primero, haber creado el negocio en medio de la pandemia con todas sus restricciones; segundo, operar el primer año en formato virtual, con un presupuesto muy limitado y aún así mantener calidad, variedad, buena presentación, precios asequibles y buen servicio. Participar en bazares durante un año y medio fue un gran desafío", expresa Cinthia, quien abrió su primer local en Acrópolis Bussiness Mall, y que esta semana, dará apertura a su segundo local en el Distrito Nacional, en la plaza comercial Sambil.

La joyería era algo que a Cinthia le apasionaba.

Dice que igual que toda emprendedora, el sacrificio es una constante en el proceso de levantar un idea de negocio, y explica que durante ese tiempo tuvo todos los fines de semana completos trabajando, teniendo que montar y desmontar cada día, con jornadas de 12 horas diarias. "Yo sola mientras mi esposo se quedaba en casa con nuestros hijos, físicamente era muy agotador", enfatiza.

Para Cinthia, también fue muy retador encontrar un valor diferenciador en un mercado con negocios de joyería de larga data, ya establecidos con estructura sólida y un nombre. "Pienso que lo logramos y ese valor es nuestro servicio pues más que un producto, ofrecemos una experiencia de compra caracterizada por una asesoría 360.

Una de las mejores experiencia que ha vivido

A pesar de todos los sacrificios, Cinthia dice que emprender es una de las mejores decisiones de su vida. "No cambiaría absolutamente nada de mi proceso. Cada reto, cada adversidad, cada logro, todo lo vivido me ha fortalecido en todos los aspectos de mi vida, pero sobre todo y más importante este negocio me ha permitido saber de todo lo soy capaz".

Explica que los desafios del emprendimiento le han hecho descubrir talentos y habilidades que no sabía poseer, y le permitió lograr "uno de los regalos más importantes en mi vida: la libertad financiera, la independencia, el poder de decidir sobre mi futuro".

El límite es el cielo si ponemos trabajo arduo, ética, disciplina, amor y entrega en lo que hacemos, afirma Cinthia sin dudar.

profesión & emprendimiento

Cinthia refiere que su carrera ha jugado un rol determinante para el impulso del proyecto. "Soy periodista con maestría en Comunicación Corporativa, lo que me ha permitido ser muy fluida en las ventas con los clientes y trabajar directamente todo el aspecto comunicacional: identidad visual corporativa, manual de marcar, plan de redes y mercadeo, entre otros".

haz lo que te apasione

Al ofrecer algunas recomendaciones a quienes tienen la idea de emprender, Cinthia señala estos consejos que considera fundamentales:

Elegir un emprendimiento que te apasione y estudiar para conocer a la perfección ese producto o servicio.



Definir un público objetivo es esencial porque el que le vende a todo el mundo no le vende a nadie.

Establecer objetivos claros y evitar la dispersión.



Trabajar con una visión clara de hacia dónde vas y qué quieres lograr.



Ser muy planificado y organizado.



Usar un calendario de metas y acciones con tiempo establecido, incluyendo períodos para evaluar los avances.

Tener un pensamiento estratégico todo el tiempo.



No tomar decisiones basándose en lo emocional y siempre apostar a la calidad.



Y llevar un control de la contabilidad. Ser cauteloso y no precipitar las inversiones.

Al concluir la entrevista, Cinthia indicó que luego de iniciar este camino ha aprendido ha valorar mucho más a las mujeres que se deciden a emprender e indicó que "son mujeres fuertes y luchadoras, trabajadoras incansables, disciplinadas, organizadas, resilientes, emocionalmente inteligentes y con valores éticos. Las admiro mucho y creo firmemente en la sororidad, porque juntas somos más fuertes".