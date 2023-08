La inteligencia artificial una asistente útil para optimizar procesos y automatizar negocios

Con el avance de la tecnología, existen múltiples tareas que pueden delegarse a la inteligencia artificial (IA), la cual puede convertirse en una asistente para automatizar procesos y optimizar el trabajo que realizan los colaboradores.

Así lo explica Luisanna Sánchez, experta en negocios digitales, quien asegura que la IA permite pensar fuera de la caja, ya que cuando se consulta, puede brindar una visión amplia y detallada.

Sánchez invita a los emprendedores a utilizarla como una asistente. Al poner como ejemplo a Chat GPT, precisa que "trabaja dependiendo de las órdenes y los comandos que tú le des". Por lo tanto, lo que los emprendedores deben hacer es identificar en cuáles tareas requieren apoyo.

Después de tener el modelo de negocio validado, lo que necesitas es "algo que sea más rápido y que de esa manera puedas pensar más estratégicamente en el negocio y no trabajar en las tareas operativas".

La inteligencia artificial puede ayudar a crear un plan de acción, apoyándose en la información que, como dueño de negocio, vayas colocando, la cual utilizará para automatizar procesos. "Podrás disminuir considerablemente la cantidad de tiempo que tú tardas haciendo tareas repetitivas y podrás enfocarte en hacer crecer el negocio de forma más estratégica".

Recomendaciones

Antes de emplear o invertir en sistemas para el emprendimiento, Sánchez, quien es mentora de negocios digitales y estratega de marketing, recomienda hacer un proceso de validación del negocio.

"El hecho de que adquieras una licencia de una herramienta digital o que crees tu propia página web, no te va a asegurar clientes", afirma, al reconocer que es necesario confirmar que efectivamente la propuesta de valor que se ofrece al mercado tiene un público dispuesto a consumirla.

"Luego de que ya sabes que en verdad ese público está ahí y que ese público necesita esa propuesta de valor, pues tú les brindas esos canales para que les sea más fácil llegar a ti y, en este caso, es la digitalización", señala la CEO de Creadores Digitales y DecididaMente.

Explica que es necesario generar una experiencia para el cliente, que va desde lo que encuentra al momento de realizar una búsqueda en internet hasta que llega a la pasarela de pagos para adquirir el producto o servicio.

Sin embargo, si no se tiene "un modelo de negocio validado o esa propuesta de valor no responde realmente a ningún dolor o deseo del cliente, pues lamentablemente por más herramientas que tengas y por más digitalización que tengas, no vas a poder conectar".

Herramientas

Antes de adquirir aplicaciones, Sánchez recomienda "poner nuestra casa en orden antes de invitar visitas". Explica que es necesario que haya un cambio de cultura, tanto en el dueño del negocio como en los colaboradores.

"No podemos pensar que nuestros clientes deben confiar en esos nuevos canales digitales cuando nuestro equipo de trabajo todavía no ha logrado conectar con esta parte de digitalización", señala.

Para dar el paso, exhorta, en primer lugar, apoyarse en un gestor de relaciones con clientes o CRM, por sus siglas en inglés. "Tienen que tener un espacio donde esté la información de sus clientes, proveedores y suplidores, para así poder tomar mejores decisiones".

Además del CRM, es crucial tener una pasarela de pagos eficiente que brinde una experiencia fluida al cliente. Asimismo, una presencia destacada en redes sociales o una página web funcional actúa como una vitrina para mostrar productos y servicios.