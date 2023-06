En busca de empleo: Cientos de jóvenes asisten a feria para insertarse en el mercado laboral

La mañana de este viernes cientos de jóvenes acudieron a la feria de empleo, que se realiza en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), con la esperanza de poder obtener una oportunidad en el mercado laboral.

A pesar de que los organizadores aseguran que hay disponibles unas 700 vacantes, más de uno de los participantes expresó su desmotivación con los empleos en el territorio nacional.

“Yo he hecho lo que he podido, lo que encuentro que es gratis, ahí estoy yo haciendo el curso, pero ya tengo unos cinco talleres realizados a nivel de audiovisual y no encuentro dónde laboral”, dijo Milton Peralta, quien acudió a la Feria.

Marileidy Ramírez también habló con este diario y comentó que si a los jóvenes no se les ofrece una oportunidad en el mercado, el país podría “retroceder aún más de lo que está”.

Jóvenes en la Feria de EmpleoJorge Martínez

La directora Nacional de Empleo, Viviana Jacobo, aseguró que con las ferias que vienen realizando desde hace unos meses por todo el territorio nacional han insertado en el mercado laboral a alrededor de 8 mil personas. Sin embargo, la funcionaria manifestó que los jóvenes dominicanos “necesitan más iniciativas” cuando se trata de su preparación.

Sobre la feria

El Ministerio de Trabajo en su función de intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes realizó la actividad.

Las posiciones laborales dispuestas en la sede metropolitana de la entidad son serigrafía, confección, mecánica industrial, sectores administrativos y operativos, entre otras.